Анонсы: BLU F91 с поддержкой 5G представлен официально

21.04.2022, MForum.ru

Компания BLU официально анонсировала смартфон F91 ставший первым устройством бренда с поддержкой сетей 5G. Новинка базируется на чипсете Dimensity 810 (6 нм, 2 ядра Cortex-A76 @ 2.4 GHz, 6 ядер A55 @ 2.0 GHz, графика Mali-G57 MC2 и 5G-модем sub-6). Объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб.

Диагональ экрана BLU F91 – 6,8 дюйма при разрешении 1080х2460 точек. В круглом вырезе экрана размещена 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера представлена связкой 48 Мп сенсора Samsung GM1, 5 Мп сенсора с углом обзора 115 градусов и парой сенсоров разрешением 2 Мп (макро, портрет).

Для питания BLU F91 используется АКБ емкостью 500 мАч, при этом производитель заявляет о 3 днях использования. Мощность быстрой зарядки – 18 Вт, поддерживается беспроводная зарядка 10 Вт. Также отметим наличие модуля NFC. Как и другие смартфоны производителя, BLU F91 ориентирован на рынок США, цена на старте продаж $200, обычная цена - $300.