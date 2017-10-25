Анонсы: Представлен BLU Vivo 8L с 20 Мп сэлфи-камерой и аккумулятором 4000 мАч

25.10.2017, MForum.ru

Компания BLU пополнила линейку своих смартфонов очередной новинкой. Смартфон под названием BLU Vivo 8L получил экран диагональю 5,3 дюйма и разрешением HD, а его аппаратная платформа базируется на чипсете MediaTek MT6753 с 8-ядерным процессором.

Объем ОЗУ новинки составляет 3 Гб, встроенной памяти – 32 Гб. На задней панели BLU Vivo 8L разместилась 13 Мп камера, а для автопортретов предлагается использовать камеру разрешением 20 Мп. Кроме того обе камеры новинки оснащены вспышкой, на задней панели разместился сканер отпечатка пальца. Емкость аккумулятора BLU Vivo 8L – 4000 мАч. Габаритные размеры новинки 150,5 x 74,4 x 8,0 мм, вес 161 грамм. ОС – Android 7.0 Nougat . BLU Vivo 8L уже доступен в Amazon за $149,99.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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