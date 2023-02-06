Анонсы: BLU G72 Max с Helio G37 и АКБ 5000 мАч представлен официально

MForum.ru
06.02.2023,
Американская компания BLU анонсировала свой новый смартфон, получивший название G72 Max. К сожалению, BLU еще не поделились информацией о ценах или датах доступности, но спецификации явно указывают на низкую цену.
BLU G72 Max оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 720 x 1600 пикселей при частоте обновления 90 Гц. Основа аппаратной платформы – чипсет MediaTek Helio G37, который дополняют 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти с возможностью расширения.
На задней панели разместилась 13-мегапиксельная основная камера, дополненная двумя вспомогательными сенсорами. Параметры вспомогательных сенсоров не приводятся, но можно предположить, что речь идет о сенсорах разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.
Емкость АКБ составляет 5000 мАч, информации о максимальной мощности зарядки нет. В программной части речь идет об Android 12 из коробки. BLU G72 Max будет доступен в черном, оранжевом и зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
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