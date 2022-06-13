Анонсы: Coolpad Cool 20s с 90 Гц дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально

13.06.2022, MForum.ru

В Китае состоялся анонс смартфона Coolpad Cool 20s. Новинка стала наследником Cool 20 Pro, который был представлен в декабре 2021 года. Главным отличием стало обновленное «железо» с поддержкой подключения к сетям 5G.

Спецификации Coolpad Cool 20s включают в себя 6,58-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с с частотой обновления 90 Гц, чипсет Dimensity 700, 4/6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп, тыловая получила основной сенсор разрешением 50 Мп и вспомогательный разрешением 2 Мп. Дактилоскопический сенсор находится на боковом торце. ОС – Android 11. Купить Coolpad Cool 20s можно будет от 999 юаней в трех цветах: черном Firefly Black, белом Moon Shadow White и голубом Azure Blu. Начало продаж в Китае – 17 июня.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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