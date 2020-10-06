Анонсы: Coolpad Cool 12A – смартфон с 4 Гб ОЗУ за 569 юаней ($84)

06.10.2020, MForum.ru

Компания Coolpad представила Cool 12A, смартфон начального уровня на базе чипсета компании Unigroup Spreadtrum SoC. Модель чипа не называется, но известно об использовании трех ядер Cortex A55 с частотой 1,8 ГГц и одного ядра Cortex A75 с рабочей частотой 2 ГГц.

Объем ОЗУ составляет 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб (+слот для карт microSD объемом до128 Гб). 6,3-дюймовый дисплей Coolpad Cool 12A занимает 93% площади передней панели. Разрешение фронтальной камеры Coolpad Cool 12A – 8 Мп, сдвоенный тыловой модуль совмещает сенсоры разрешением 16 и 2 Мп. Емкость аккумулятора – 4000 мАч, для подключения зарядного устройства используется разъем USB Type C. Купить Coolpad Cool 12A можно будет за 569 юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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