Телеком: T-Mobile представил мобильный хот-спот LTE 600

29.01.2019, MForum.ru

T-Mobile предлагает пользователям сети b71 LTE 600 выбор из нескольких смартфонов и пары планшетов с поддержкой 600 МГц. На днях компания представила первую мобильную точку доступа для данного диапазона - Coolpad Surf.

Устройство можно взять бесплатно, а затем выплачивать по $3 в месяц в течение 24 месяцев, либо приобрести его за $72. Мобильный хот-спот позволяет в зоне покрытия сети LTE 600 раздавать по Wi-Fi интернет-доступ одновременно на 1-15 подключенных устройств.

Кроме диапазона band 71, Coolpad Surf способен работать в сетях LTE band 2, band 4, band 12 и band 66. Кроме того, мобильная точка доступа работает в сетях 3G - band 1. band 2 и band 4.

Устройство оснащено не слишком мощным аккумулятором емкостью 2150 мАч, этого хватает на 5,3 часа работы. Светодиодный индикатор отображает заряд батареи и некоторые другие показатели.

Подключить точку доступа можно к одному из следующих тарифных планов:

2 ГБ: $10 в месяц со скидкой $5

6 ГБ: $25 в месяц со скидкой $5

10 ГБ: $40 в месяц со скидкой $5

14 ГБ: $55 в месяц со скидкой $5.

18 ГБ: $70 в месяц со скидкой $5

22 ГБ: $85 в месяц со скидкой $5

Хотя большинство смартфонов также можно использовать в качестве точки доступа, спрос на мобильные роутеры сохраняется, поскольку они позволяют пользоваться мобильным интернетом с меньшими энергозатратами аккумулятора смартфона. Кроме того, в зоне действия мобильной точки доступа к ней можно подключать несколько устройств - иногда это бывает удобно.

Источники: tmonews.com; t-mobile.com.

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теги: США T-Mobile LTE600