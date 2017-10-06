Развитие сетей: T-Mobile начнет продавать смартфоны с поддержкой LTE600

06.10.2017, MForum.ru

Третий по-величине американский провайдер мобильного интернета и связи - T-Mobile, начнет продажи первого смартфона, способного работать в новой сети компании, 13 октября 2017 года. Речь о смартфоне LG V30, первом в мире смартфоне с поддержкой частотного диапазона b71. Пока что компания собирает предзаказы на аппарат.

Незалоченная версия аппарата стоит в настоящее время $800. Абонентам T-Mobile достаточно заплатить $80 при покупке, а затем в течение двух лет выплачивать по $30 в месяц.

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