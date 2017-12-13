Дайджест: Арбитраж Башкирии арестовал активы Системы и другие новости

MForum.ru
13.12.2017,
Противостояние Роснефти и Системы вышло на новый уровень, Арбитражный суд Башкортостана арестовал активы АФК "Система" на 99 млрд руб. в рамках обеспечительных мер по иску на 131.6 млрд руб. В частности, арест наложен на 71.87% ПАО "МТС-Банк", а также на 100% ООО "Система Телеком Активы" и ряд других компаний. Суд запретил АФК "Система" распоряжаться арестованным имуществом и получать доход по арестованным ценным бумагам. Таким образом, общая сумма арестованных активов достигла 211.9 млрд руб. По предыдущему иску на 170.6 млрд руб. уже арестованы, в частности, 31.76% ОАО "МТС". Сейчас несколько исков компаний Роснефть и Система рассматриваются в судах.
В последние годы руководители на посту директора Новгородского филиала МТС не задерживаются. До 2016 года филиал возглавлял Андрей Белов, в сентябре 2016 года его сменил Алексей Максимов и вот теперь на его место пришел Алексей Хотяшев. Биография.
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