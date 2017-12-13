Кадры: Алексей Хотяшов назначен директором филиала МТС в Новгородской области

MForum.ru
13.12.2017,
В последние годы руководители на посту директора Новгородского филиала МТС не задерживаются. До 2016 года филиал возглавлял Андрей Белов, в сентябре 2016 года его сменил Алексей Максимов и вот теперь на его место пришел Алексей Хотяшев.
Краткая биография
Алексей Хотяшов работает в телекоммуникационной сфере с 2000 года. Карьеру в МТС начал в 2004 году в должности ведущего специалиста отдела маркетинга макрорегиона «Москва». С 2006 по 2014 годы занимал руководящие должности в подразделениях маркетинга и коммерческом департаменте «МТС Россия», корпоративном центре МТС, а с июля 2014 года возглавлял отдел развития конвергентных и сложных продуктов в блоке маркетинга корпоративного центра МТС.
Алексей Хотяшов родился в Москве в 1979 году. В 2001 году окончил Московский государственный технологический Университет «СТАНКИН» по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2015 году удостоен звания «Мастер Связи».
Воспитывает двоих сыновей и дочь.
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