Реклама: Tele2 запустила новую рекламную кампанию с абонентами

13.12.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги конкурса «Мои другие правила». Авторы шести фотографий с интересными историями стали новыми героями рекламной кампании Tele2.

Конкурс «Мои другие правила» стартовал в августе во всех регионах присутствия оператора. Чтобы принять в нем участие, клиенты Tele2 должны были выложить в одной из социальной сети свою фотографию с хештегами #моидругиеправила и #другиеправила. В подписи необходимо было коротко рассказать о «другом правиле», которому они следуют в своей жизни.

Финалистами стали шесть человек: Владислав Завгороднев из Томска, Владлена Скок из Брянска, Дарья Марусина из Обнинска, Вероника Квашнина, Неля Румянцева и Слава Панёвчик из Санкт-Петербурга. Tele2 пригласила победителей в Москву на профессиональную фотосессию известного fashion-фотографа Данилы Головкина. Каждому герою подобрали индивидуальный образ, отражающий его интересы и жизненные принципы. Кроме того, все финалисты получили год бесплатной связи в подарок от Tele2.

Фотографии победителей конкурса «Мои другие правила» появились в наружной рекламе и на медиафасадах в городах России. Материалы новой кампании с участием абонентов Tele2 также можно увидеть в салонах связи оператора и в социальных сетях. Видео со съемок.

В начале августа 2017 года Tele2 запустила имиджевую кампанию, в которой сняла победителей предыдущего конкурса «Без звезд в рекламе». Тогда победителями стали 10 абонентов Tele2 из разных городов России. Tele2 гордится своими клиентами и делает их героями своих рекламных кампаний вместо привлечения популярных звезд. Оператор ценит в своих абонентах открытость и позитивное отношение к жизни, поддерживает их интересы и дает возможность почувствовать себя знаменитостью.

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу – Инна Походня

Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара

Менеджер по интернет-коммуникациям – Татьяна Лихачева

Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Татьяна Пермякова

McCann

Креатив – Сергей Дианшин, Юрий Михайлов, Алексей Рыбалкин, Дарья Щеглова

Отдел ТВ-производства – Фатима Ахунова

Отдел по работе с клиентами – Ирина Трофименко, Анна Епишенкова

Стратегический отдел – Алена Голубева

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