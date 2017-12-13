Реклама: Tele2 запустила новую рекламную кампанию с абонентами

MForum.ru

Реклама: Tele2 запустила новую рекламную кампанию с абонентами

13.12.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги конкурса «Мои другие правила». Авторы шести фотографий с интересными историями стали новыми героями рекламной кампании Tele2.

Конкурс «Мои другие правила» стартовал в августе во всех регионах присутствия оператора. Чтобы принять в нем участие, клиенты Tele2 должны были выложить в одной из социальной сети свою фотографию с хештегами #моидругиеправила и #другиеправила. В подписи необходимо было коротко рассказать о «другом правиле», которому они следуют в своей жизни.

Финалистами стали шесть человек: Владислав Завгороднев из Томска, Владлена Скок из Брянска, Дарья Марусина из Обнинска, Вероника Квашнина, Неля Румянцева и Слава Панёвчик из Санкт-Петербурга. Tele2 пригласила победителей в Москву на профессиональную фотосессию известного fashion-фотографа Данилы Головкина. Каждому герою подобрали индивидуальный образ, отражающий его интересы и жизненные принципы. Кроме того, все финалисты получили год бесплатной связи в подарок от Tele2.

Фотографии победителей конкурса «Мои другие правила» появились в наружной рекламе и на медиафасадах в городах России. Материалы новой кампании с участием абонентов Tele2 также можно увидеть в салонах связи оператора и в социальных сетях. Видео со съемок.

В начале августа 2017 года Tele2 запустила имиджевую кампанию, в которой сняла победителей предыдущего конкурса «Без звезд в рекламе». Тогда победителями стали 10 абонентов Tele2 из разных городов России. Tele2 гордится своими клиентами и делает их героями своих рекламных кампаний вместо привлечения популярных звезд. Оператор ценит в своих абонентах открытость и позитивное отношение к жизни, поддерживает их интересы и дает возможность почувствовать себя знаменитостью.

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
Менеджер по интернет-коммуникациям – Татьяна Лихачева
Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Татьяна Пермякова

McCann

Креатив – Сергей Дианшин, Юрий Михайлов, Алексей Рыбалкин, Дарья Щеглова
Отдел ТВ-производства – Фатима Ахунова
Отдел по работе с клиентами – Ирина Трофименко, Анна Епишенкова
Стратегический отдел – Алена Голубева

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и IT

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

13.12. [Новости компаний] Дайджест: Арбитраж Башкирии арестовал активы Системы, в Саратове заметили LTE Tele2, МТС поднял LTE-A Pro в Екатеринбурге и другие новости / MForum.ru

13.12. [Краткие новости] Развитие сетей: МТС запустила в Екатеринбурге сеть LTE-A Pro с поддержкой до 700 Мбит/c / MForum.ru

15.09. [Новости компаний] Пресс-релизы: Tele2 запустила 4G в Мурманской области / MForum.ru

05.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Госкорпорация Ростех запустила пилотный проект в сфере электронного образования / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 23:27 Lubava30 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 38 39 40 41 42)
Помогите разлочить телефон билайн А 105: id 232X-2ABGRU2 imel 865008011226336 (деньгами не богата(естественно раз хожу с таким древним тапком,помогите пожалуйста,очень нужно )
Вчера 22:59 marco.de Тема: Как перенести историю сообщений Whatsapp с андроида на айфон?
Добрый день, кто-нибудь мог бы поделиться ключем для Backuptrans Android WhatsApp to iPhone Transfer? Очень был бы признателен.. Или посоветуйте пожалуйста какую-то бесплатную альтернативную ...
Вчера 22:52 ABloud Тема: Слухи: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus появятся в продаже 12 декабря (01.12.2017)
Тоже беру только если модель со Snapdragon, MTC - сразу нет.
Вчера 19:31 1gans Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29)
Нести в сервис. Сколько раз уже писалось - рис не поможет. длительная просушка на чем- нибудь теплом, например батарее.
Вчера 10:57 johnhazlewood Тема: Uhans i8 с распознаванием лиц Система разблокировки.
Я большой поклонник мобильных телефонов Uhans, потому что Uhans выпускает недорогие мобильные телефоны высшего качества, недавно выпущенный Uhans i8 - один из замечательных примеров. Проверьте видео ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

13.12. [Новинки] Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон CAT S31 с АКБ 4000 мАч оценен в $330 / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: За кодовым именем Huawei LDD-xx может скрываться Honor 9 Lite / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: 360 N6 и 360 N6 Lite с емкими аккумуляторами представлены официально / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Nokia 6 (2018) с экраном 18:9 появился в TENAA / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Появились первые изображения юбилейного Meizu 15 Plus / MForum.ru

08.12. [Новинки]  Анонсы: Huawei Nova 2s – до 6 Гб ОЗУ, 4 камеры и привлекательный ценник / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel K6 получил аккумулятор емкостью 6300 мАч и поддерживает быструю зарядку 5В/3А / MForum.ru

07.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus – доступные смартфоны с экраном 18:9 / MForum.ru

07.12. [Технологии] Это интересно: MediaTek и Qualcomm заинтересованы в Android Oreo Go edition / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: Honor 7X – полноэкранный «середнячок» со сдвоенной камерой / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: ASUS NovaGo – первый в мире компьютер с Gigabit LTE / MForum.ru

06.12. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845 представлена официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 получит камеру с искусственным интеллектом и Snapdragon 845 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Слухи: Попавший в сеть снимок раскрыл все спецификации Samsung Galaxy J5 Prime (2017) / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X20 FIFA World Cup Edition представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Слухи: Nokia 9 и Nokia 8 (2018) увидят свет 19 января / MForum.ru

01.12. [Новинки]  Слухи: Смартфон Sony с безграничным экраном появится в 2018 году / MForum.ru

01.12. [Новинки] Анонсы: Micromax Bharat 5 – смартфон для бюджетного сегмента с АКБ 5000 мАч / MForum.ru

01.12. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung W2018 представлена официально / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: