Реклама: Tele2 запустила новую рекламную кампанию с абонентами

MForum.ru
13.12.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги конкурса «Мои другие правила». Авторы шести фотографий с интересными историями стали новыми героями рекламной кампании Tele2.
Конкурс «Мои другие правила» стартовал в августе во всех регионах присутствия оператора. Чтобы принять в нем участие, клиенты Tele2 должны были выложить в одной из социальной сети свою фотографию с хештегами #моидругиеправила и #другиеправила. В подписи необходимо было коротко рассказать о «другом правиле», которому они следуют в своей жизни.
Финалистами стали шесть человек: Владислав Завгороднев из Томска, Владлена Скок из Брянска, Дарья Марусина из Обнинска, Вероника Квашнина, Неля Румянцева и Слава Панёвчик из Санкт-Петербурга. Tele2 пригласила победителей в Москву на профессиональную фотосессию известного fashion-фотографа Данилы Головкина. Каждому герою подобрали индивидуальный образ, отражающий его интересы и жизненные принципы. Кроме того, все финалисты получили год бесплатной связи в подарок от Tele2.
Фотографии победителей конкурса «Мои другие правила» появились в наружной рекламе и на медиафасадах в городах России. Материалы новой кампании с участием абонентов Tele2 также можно увидеть в салонах связи оператора и в социальных сетях. Видео со съемок.
В начале августа 2017 года Tele2 запустила имиджевую кампанию, в которой сняла победителей предыдущего конкурса «Без звезд в рекламе». Тогда победителями стали 10 абонентов Tele2 из разных городов России. Tele2 гордится своими клиентами и делает их героями своих рекламных кампаний вместо привлечения популярных звезд. Оператор ценит в своих абонентах открытость и позитивное отношение к жизни, поддерживает их интересы и дает возможность почувствовать себя знаменитостью.
Состав творческой группы:
Tele2
Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
Менеджер по интернет-коммуникациям – Татьяна Лихачева
Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Татьяна Пермякова
McCann
Креатив – Сергей Дианшин, Юрий Михайлов, Алексей Рыбалкин, Дарья Щеглова
Отдел ТВ-производства – Фатима Ахунова
Отдел по работе с клиентами – Ирина Трофименко, Анна Епишенкова
Стратегический отдел – Алена Голубева
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