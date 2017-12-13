Развитие сетей: МТС запустила в Екатеринбурге сеть LTE-A Pro с поддержкой до 700 Мбит/c

MForum.ru
13.12.2017,
Справедливее говорить о фрагменте сети, на котором реализована поддержка агрегации частот b3 1800 (FDD) и b38 (TDD), а также использованы такие технологии, как MIMO 4x4 и модуляция 256QAM. У компании 25 МГц в диапазоне b38. Это обеспечивает возможность достижения пиковых скоростей до 700 Мбит/c в случае, если мобильное устройство пользователя поддерживает LTE-A в перечисленных диапазонах и режимах (таких в России практически нет).
МТС с помощью неназванного в сообщении смартфона смогла показать пиковые скорости до 331 Мбит/c (Samsung S8?). Сравнительно распространенные модели смартфонов с LTE-A позволяют наблюдать скорости до 224 Мбит/c, - заверяют представители компании. МТС обещает расширить охват центра города новой услугой. Также есть планы постепенных запусков LTE-A Pro в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Березовском и в других регионах Свердловской области.
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