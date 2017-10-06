Развитие сетей: МТС сообщает о расширении сети в Новгородской области

MForum.ru
06.10.2017,
Компания МТС добилась роста охвата покрытием LTE до 75% населения области за счет развертывания сети LTE 1800. Пресс-релиз.
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