Развитие сетей: МТС сообщает о расширении сети в Новгородской области

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Развитие сетей: МТС сообщает о расширении сети в Новгородской области

06.10.2017, MForum.ru

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Компания МТС добилась роста охвата покрытием LTE до 75% населения области за счет развертывания сети LTE 1800. Пресс-релиз.

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