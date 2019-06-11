Телеком: Билайн обещает внедрить технологию Big Data в разных регионах России

MForum.ru
11.06.2019,
ВымпелКом в ходе ПМЭФ подписал Соглашения о сотрудничестве с главами шести правительств российских регионов: Ленобласти, Республики Саха (Якутия), Тверской, Новгородской, Ивановской и Смоленской областей.
Билайн взял на себя обязательства по предоставлению технологических решений, в том числе Big Data аналитики и решений для смарт-города, а также будет помогать развитию информационно-технологической инфраструктуры регионов.
пресс-релиз
Билайн намерен внедрять технологии умного города и big data в разных регионах России
Москва, 11 июня – ПАО «ВымпелКом» и 6 глав правительств российских регионов заключили Соглашения о сотрудничестве в ходе Питерского международного экономического форума. В рамках сотрудничества Билайн намерен предоставлять свои технологические решения, в том числе big data-аналитику и решения для умного города, а также помогать развивать информационно-технологическую инфраструктуру регионов.
Билайн подписал соглашения о сотрудничестве с Ленинградской областью, Республикой Саха (Якутия), а также с Тверской, Новгородской, Ивановской и Смоленской областями. Основными задачами по этим договоренностям станет сотрудничество сторон в целях развития цифровой экономики на территории регионов и помощь в реализации национальных программ и проектов. Для этого Билайн намерен участвовать в подготовке программ развития элементов умного города регионов, использовать большие данные для решения задач, стоящих перед региональными правительствами, а также продолжит развивать информационно-телекоммуникационную инфраструктуру на территории регионов-партнеров.
Внедрение технологий в регионах-заказчиках ПАО «ВымпелКом» поможет повысить качество жизни граждан за счет умных решений – например, по учету электроэнергии и управлению общественным транспортом. Наши технологические решения также должны повысить уровень жизни с точки зрения равного и свободного доступа к сети с высокой скоростью передачи данных. Это не только удобно жителям регионов, но и создает дополнительные экономические преимущества регионам как субъектам, с развитой технологической инфраструктурой. Наконец, применение больших данных и искусственного интеллекта поможет увеличить приток туристов, оценивать миграцию трудового населения и развивать транспортную инфраструктуру с учетом интересов жителей.
Арташес Сивков, исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом» по развитию корпоративного бизнеса: «Мы рады тому, что ПАО «ВымпелКом» и региональные правительства нашли общие интересы, которые были закреплены в соглашениях, подписанных на ПМЭФ. Взаимодействие с регионами– ключевое направление нашей работы для устойчивого развития бизнеса. Уверен, что именно взаимодействие отдельных регионов с федеральными телеком-операторами поможет развить цифровую привлекательность регионов и ускорить борьбу с цифровым неравенством. Это, в свою очередь, станет новой точкой роста для телеком-рынка».
ПАО «ВымпелКом» активно работает в направлении использования возможностей больших данных для повышения туристической привлекательности регионов. Кроме того, Билайн тестирует и внедряет решения элементов умного города. Например, в Москве Билайн принял участие в подготовке «Смарт-квартала» Марьино, где реализовал пилотный проект умных систем учета электроэнергии.
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теги: телеком ПМЭФ контракты соглашения Билайн Вымпелком Big Data
© Алексей Бойко,
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