Развитие сетей: МегаФон обеспечит быстрый интернет на трассе М4 "Дон"

22.06.2021, MForum.ru

МегаФон обещает развернуть и модернизировать более 200 базовых станций вдоль трассы М4 Дон. Как ожидается, это обеспечит стабильный интернет-доступ и голосовую связь на всех участках трассы протяженностью 1543 км, а также в близлежащих населенных пунктах.

Работы начнутся уже в 2021 году, будет модернизировано или построено 50 BS, а до конца 2022 года - более 150 BS. Новые объекты связи запланированы на территориях Московской области, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областей. А также в Краснодарском крае и в Адыгее.

Фокус внимания будет на качестве покрытия сети 4G, его предстоит нарастить на 1297 км! Заявленные скорости - до 70 Мбит/c (если не ехать быстрее 130 км/ч). Пропускная способность сети позволит абонентам смотреть видео, общаться в мессенджерах и т.п. B2B клиенты смогут внедрять на базе сети мобильного оператора новые цифровые сервисы, например, для мониторинга транспорта и контроля состояния дорог.

«Бесперебойная связь на трассе – это не только комфортная поездка для автомобилистов, но и безопасность в случае непредвиденных ситуаций, возможность связаться с экстренными службами. Ежедневный пассажиропоток на трассе М4 составляет более 80 тыс. человек, и наша задача обеспечить максимальный сервис для абонентов. Реализация проекта также позволит улучшить связь в населённых пунктах, находящихся вблизи трассы», – отмечает директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Мобильный интернет давно стал абсолютной необходимостью в дороге. В 2021 году общая длительность вызовов на трассе М4 "Дон" по данным МегаФона составляет в среднем более 15 тысяч часов в день. Абоненты активно используют мобильный интернет и приложения: более 40% всего мобильного интернет-трафика приходится на YouTube, Instagram и TikTok. Также популярен в дороге сервис МегаФон ТВ, утверждает пресс-служба оператора.

Для МегаФон это далеко не первый проект по части создания телеком-инфраструктуры вдоль трасс. В 2020 году оператор завершил стройку на скоростной автодороге М11 Нева (680 км). Было сооружено около 100 дополнительных базовых станций в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. В июне МегаФон и Автодор договорились о сотрудничестве при строительстве ЦКАД в Московской области, вдоль трассы М12 Москва - Казань с планами продления до Екатеринбурга и вдоль ряда других автомагистралей.

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