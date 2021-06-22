Развитие сетей: МегаФон обеспечит быстрый интернет на трассе М4 "Дон"

MForum.ru
22.06.2021,
МегаФон обещает развернуть и модернизировать более 200 базовых станций вдоль трассы М4 Дон. Как ожидается, это обеспечит стабильный интернет-доступ и голосовую связь на всех участках трассы протяженностью 1543 км, а также в близлежащих населенных пунктах.
Работы начнутся уже в 2021 году, будет модернизировано или построено 50 BS, а до конца 2022 года - более 150 BS. Новые объекты связи запланированы на территориях Московской области, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областей. А также в Краснодарском крае и в Адыгее.
Фокус внимания будет на качестве покрытия сети 4G, его предстоит нарастить на 1297 км! Заявленные скорости - до 70 Мбит/c (если не ехать быстрее 130 км/ч). Пропускная способность сети позволит абонентам смотреть видео, общаться в мессенджерах и т.п. B2B клиенты смогут внедрять на базе сети мобильного оператора новые цифровые сервисы, например, для мониторинга транспорта и контроля состояния дорог.
«Бесперебойная связь на трассе – это не только комфортная поездка для автомобилистов, но и безопасность в случае непредвиденных ситуаций, возможность связаться с экстренными службами. Ежедневный пассажиропоток на трассе М4 составляет более 80 тыс. человек, и наша задача обеспечить максимальный сервис для абонентов. Реализация проекта также позволит улучшить связь в населённых пунктах, находящихся вблизи трассы», – отмечает директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.
Мобильный интернет давно стал абсолютной необходимостью в дороге. В 2021 году общая длительность вызовов на трассе М4 "Дон" по данным МегаФона составляет в среднем более 15 тысяч часов в день. Абоненты активно используют мобильный интернет и приложения: более 40% всего мобильного интернет-трафика приходится на YouTube, Instagram и TikTok. Также популярен в дороге сервис МегаФон ТВ, утверждает пресс-служба оператора.
Для МегаФон это далеко не первый проект по части создания телеком-инфраструктуры вдоль трасс. В 2020 году оператор завершил стройку на скоростной автодороге М11 Нева (680 км). Было сооружено около 100 дополнительных базовых станций в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. В июне МегаФон и Автодор договорились о сотрудничестве при строительстве ЦКАД в Московской области, вдоль трассы М12 Москва - Казань с планами продления до Екатеринбурга и вдоль ряда других автомагистралей.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком развитие сетей МегаФон покрытие вдоль автомагистралей автомагистрали
Публикации по теме:
06.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн договорился о сотрудничестве сразу с несколькими главами регионов / MForum.ru
04.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн вложит миллиард в Ярославской области / MForum.ru
28.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн построил сеть на новом московском мини-вокзале / MForum.ru
19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн сообщает об улучшении услуги мобильного интернета в Саранске / MForum.ru
19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 закупит еще 50 тысяч базовых станций у Ericsson / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M32 представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y12A представлен официально / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Poco M3 Pro появится в России с 21 июня по привлекательной цене / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900 / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N200 5G – экслюзив для рынка США и Канады / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 4G и Nokia 110 4G представлены официально / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации OPPO Reno 6 Z / MForum.riu
16.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация об экранах Samsung Galaxy S22 / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M32 представят 21 июня / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о OnePlus Nord N200 / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y73 представлен официально / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Realme X9 Pro замечен в TENAA / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 Plus представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Core Edition (CE) представлен официально / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Sony WF-1000XM4 / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Vertu iVertu 5G представлен официально / MForum.ru