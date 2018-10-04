Пресс-релизы: «МегаФон» запустил в Новгороде первые базовые станции стандарта NB-IoT

MForum.ru
04.10.2018,
Компания «МегаФон» ввела в Великом Новгороде в эксплуатацию первый фрагмент сети формата NB-IoT. Использование этого стандарта сотовой связи позволит развивать услуги на базе интернета вещей, что обеспечит возможность для компаний и госсектора на контроль над удаленным оборудованием – в частности, счетчиками ЖКХ. Пилотная зона NB-IoT создана в рамках соглашения о развитии цифровых услуг, подписанном «МегаФоном» и Правительством Новгородской области в мае этого года.
Весной 2017-го «МегаФон» первым в России продемонстрировал работу умных счетчиков для ЖКХ в стандарте NB-IoT. Комплексное решение, представленное оператором и его партнерами, было разработано для компаний, желающих получать объективную информацию о потреблении ресурсов в режиме on-line. За минувший год оператор перешел от тестирования передовой технологии к ее внедрению в регионах. Великий Новгород стал вторым городом Северо-Запада (после Санкт-Петербурга), где «МегаФон» запустил базовые станции стандарта NB-IoT. Пилотный фрагмент сети включает несколько базовых станций, расположенных в разных районах города.
«Цифровые технологии уже в ближайшее время позволят перейти от отдельных «умных» устройств к целым умным городам, комплексному использованию интернета вещей в интересах жителей. Запуская в Великом Новгороде сеть формата NB-IoT, «МегаФон» закладывает основу не только для более удобной и безопасной жизни, но и для технологического лидерства нашей области, которая вошла в число первых регионов РФ, где используется новый стандарт связи», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Станислав Шульцев.
«Интернет вещей уже хорошо знаком нашим корпоративным и государственным клиентам – с SIM-картами «МегаФона» работают банкоматы, охранные системы, частный и общественный транспорт, счетчики ЖКХ и многие другие устройства. Но стандарт NB-IoT позволит вывести эти услуги на новый уровень. Устройства NB-IoT отличает низкое энергопотребление, большая зона охвата, за счет чего датчики будут работать даже в таких местах, где сейчас не работает GSM – например, в подвалах. Современные технологии дают возможность оптимально организовывать процесс и получать достоверные показания, снижая влияние человеческого фактора», – подчеркнул технический директор Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Андрей Звонаренко.
Экономия при использовании услуг на базе NB-IoT достигается несколькими путями. Во-первых, оптимизируется процесс контроля над удаленным оборудованием. Уже нет необходимости ехать в места, где установлены приборы учета: данные поступают в автоматическом режиме, что позволяет сократить транспортные расходы. Во-вторых, компании получают информацию в режиме онлайн, что минимизирует потери в случае возникновения аварий. У поставщиков энергии и других ресурсов снижаются риски, связанные с производственными потерями и аварийными ситуациями.
Как подчеркивают в «МегаФоне», это только некоторые из преимуществ NB-IoT. Энергоэффективность этого стандарта позволяет удаленным устройствам с SIM-картами работать без замены аккумулятора до 10 лет. А низкая цена радиомодуля обеспечивает конкурентную стоимость внедрения. IoT-услуги оператора смогут широко использовать даже компании малого и среднего бизнеса Новгородской области.
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теги: NB-IoT МегаФон
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