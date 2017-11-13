Интернет-магазины: Через онлайн-канал к Tele2 подключилось свыше 5% абонентов

13.11.2017, MForum.ru

Tele2 сообщает, что за 9 месяцев 2017 года к сети оператора подключилось свыше 5% абонентов, при этом выросло число заказанных SIM-карт - на 31% год к году. Это не столь бурный рост, как в 2016 году, когда за первое полугодие число заказов выросло вчетверо год к году. Что логично, учитывая что в абсолютном выражении абонбаза оператора за прошедшие месяцы выросла.

Воспользоваться услугами онлайн-заказа подключений к Tele2 можно из любого региона, где работает оператор. Можно заказать SIM-карты и другие устройства, а также оформить заявку для MNP-перехода в сеть Tele2. Курьерскую доставку обеспечивает SPSR Express. Средний ежедневный объем заказов за день - 4 тысячи товаров, что вдвое больше, чем в прошлом году.

В основном, более 85% пользователей, через интернет-магазин shop.tele2.ru приобретают SIM-карты (выбор свыше 500 тыс. комбинаций). Число заказанных с января по сентябрь SIM-карт выросло на 31% год к году. Смартфоны, аксессуары, модемы и роутеры активнее покупают абоненты из Московского региона, С.Петербурга и Ленобласти, Тверской, Челябинской и Новгородской областей. 13% всех заказов интернет-магазина - это заявления на подключения по MNP.

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Пресс-релиз компании Tele2

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