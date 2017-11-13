Интернет-магазины: Через онлайн-канал к Tele2 подключилось свыше 5% абонентов

MForum.ru
13.11.2017,
Tele2 сообщает, что за 9 месяцев 2017 года к сети оператора подключилось свыше 5% абонентов, при этом выросло число заказанных SIM-карт - на 31% год к году. Это не столь бурный рост, как в 2016 году, когда за первое полугодие число заказов выросло вчетверо год к году. Что логично, учитывая что в абсолютном выражении абонбаза оператора за прошедшие месяцы выросла.
Воспользоваться услугами онлайн-заказа подключений к Tele2 можно из любого региона, где работает оператор. Можно заказать SIM-карты и другие устройства, а также оформить заявку для MNP-перехода в сеть Tele2. Курьерскую доставку обеспечивает SPSR Express. Средний ежедневный объем заказов за день - 4 тысячи товаров, что вдвое больше, чем в прошлом году.
В основном, более 85% пользователей, через интернет-магазин shop.tele2.ru приобретают SIM-карты (выбор свыше 500 тыс. комбинаций). Число заказанных с января по сентябрь SIM-карт выросло на 31% год к году. Смартфоны, аксессуары, модемы и роутеры активнее покупают абоненты из Московского региона, С.Петербурга и Ленобласти, Тверской, Челябинской и Новгородской областей. 13% всех заказов интернет-магазина - это заявления на подключения по MNP.
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релизы]: Заказы SIM-карт Tele2 через интернет выросли с начала года более чем на 30%
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы интернет-магазина с января 2017 года. За три квартала через онлайн-канал к Tele2 подключились свыше 5% абонентов, а число заказанных SIM-карт увеличилось на 31% год к году.
Интернет-магазин Tele2 работает во всех регионах присутствия оператора. Его посетители могут купить SIM-карты и оборудование, а также оформить заявку на переход в сеть Tele2 с сохранением номера (MNP). Покупателям доступна курьерская доставка товаров из онлайн-магазина. В августе-сентябре 2017 года посетители в среднем ежедневно заказывали 4 тысячи товаров, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Более 85% посетителей интернет-магазина Tele2 приобретают SIM-карты. Номерная емкость онлайн-витрины составляет свыше полумиллиона комбинаций в различных категориях – от обычных до платиновых номеров. С начала года доля абонентов, подключившихся к сети оператора через shop.tele2.ru, превысила 5%. Число SIM-карт, заказанных с января по сентябрь 2017 года, увеличилось на 31% год к году. В интернет-магазине Tele2 можно также приобрести смартфоны и аксессуары для них, брендированные USB-модемы и WiFi-роутеры по выгодным ценам. Активнее всего оборудование приобретают посетители из Московского региона, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской, Челябинской и Новгородской областей. Лидером продаж среди брендированного оборудования стал смартфон Tele2 Midi LTE Black.
Количество онлайн-обращений на подключение к Tele2 по MNP составило 13% от общего числа заказов в интернет-магазине. Наибольшее количество переносов в этом году было оформлено в Свердловской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге – на эти регионы приходится треть всех заявок MNP.
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