Интернет-торговля: Интернет-магазины Ecwid – новый сервис на платформе Bento Cloud для партнеров и их заказчиков

MForum.ru
23.05.2018,
14 Мая 2018 года, Москва. Компания RRC, ведущий международный дистрибутор высокотехнологичного IT оборудования, персональных цифровых устройств и программного обеспечения, объявляет о расширении продуктового портфеля облачных сервисов на платформе Bento Cloud (www.bentocloud.ru) и старте продаж облачных сервисов компании Ecwid в рамках дистрибуторского соглашения.
Сервис Ecwid — это новый подход к созданию интернет-магазинов на доменах продавца или в социальных сетях, не нуждающийся в ресурсах сторонних хостингов. Инструменты сервиса позволяют оптимизировать страницы с товаром под мобильные и десктопные устройства и принимать оплату через популярные в России платежные сервисы: Robokassa, Яндекс Деньги, QIWI, PayPal, Сбербанк и Тинькофф. А наличие готовых решений по использованию онлайн-касс и отправке клиентам электронных чеков в соответствии с 54-ФЗ делают Ecwid идеальным средством для организации онлайн торговли небольшими компаниями.
К основным преимуществам сервиса можно отнести легкость, с которой он встраивается в любой сайт вне зависимости от платформы CMS: WordPress, Tilda, Joomla, uKit, Wix, Adobe Muse; возможность создания витрин товаров на страницах социальных сетей вКонтакте или Facebook; автоматическую выгрузку товаров/синхронизацию остатков на популярных торговых площадках Яндекс.Маркет, eBay и Google Покупки. Ecwid также позволяет проводить акции и распродажи, создавать купоны на скидку, продвигать магазин в поисковых и социальных сетях, рассчитывать стоимость доставки от таких популярных логистических служб, как Почта России, Boxberry, СДЭК и других.
«Если выразить впечатление от Ecwid в нескольких словах, то это простота, удобство и скорость. Процесс создания и управления интернет-магазином настолько логично выстроен, что поневоле начинаешь завидовать пользователям, которым только предстоит познакомиться с сервисом», - говорит руководитель департамента Bento Cloud Александр Колмыков. «Начиная сотрудничество с компанией Ecwid, мы, в первую очередь, оценили представляющиеся дополнительные возможности для наших партнеров. Хорошо понимая сложности, с которыми они сталкиваются, продавая облачные продукты, мы дополнили предложение Bento Cloud сервисом, который прост в продвижении, прибылен для бизнеса и не требует значительных ресурсов от партнера. И поскольку Ecwid ориентирован на малый бизнес, то немаловажным фактором является возможность его интеграции с сервисом управления торговлей и складским учетом МойСклад, уже представленным на платформе Bento Cloud».
Платформа Bento Cloud – это единая автоматизированная экосистема партнеров, продавцов и решений, дающая возможность легкого подключения, управления и контроля жизненного цикла облачных сервисов заказчиков.
Чтобы узнать больше, посетите сайт www.bentocloud.ru.
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