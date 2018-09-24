Пресс-релизы: Билайн запустил мультибанковский сервис онлайн-кредитования

24.09.2018, MForum.ru

24 сентября 2018 года, Москва - ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о запуске сервиса онлайн-кредитования для пользователей интернет-магазина Билайн. Теперь абоненты компании могут, не выходя из дома приобрести смартфоны, планшеты, аудио-устройства и другие гаджеты в кредит без первоначального взноса.

Новый цифровой финансовый сервис позволяет отправить запрос сразу в несколько банков (Услуги кредитного брокера при работе с банками-участниками предоставляются РНКО «Платежный Центр» (ООО) под брендом «Золотая Корона». РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г.). Одно из основных преимуществ такого подхода - быстрая обработка кредитной заявки даже для тех пользователей, которые ранее не оформляли потребительский кредит. Удаленное оформление кредитной заявки позволит не тратить время на сбор различных документов – достаточно выбрать интересующий товар в интернет-магазине https://moskva.beeline.ru/shop/ и нажать кнопку «Купить в кредит». Далее клиенту необходимо заполнить электронную форму либо воспользоваться услугами Центра поддержки клиентов, указать паспортные данные и номер мобильного телефона, а также выбрать наиболее удобный салон связи Билайн, в котором производится выдача товара. По итогам рассмотрения кредитной заявки абоненту придет SMS-уведомление о ее статусе и времени, когда можно забрать покупку в случае положительного решения.

Размер ежемесячного платежа будет рассчитан автоматически, исходя из стоимости товара, полного срока кредита, а также банковской комиссии. Оформить кредит абоненты могут на товары стоимостью более 3000 рублей.

Погашение кредита доступно любым удобным способом: с помощью терминалов, переводом необходимой суммы на кредитный счет, в офисах Билайн и отделениях банков.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом», прокомментировал: «Виртуальный шоппинг среди наших абонентов постепенно становится привычным способом делать покупки – помимо удобства, он позволяет значительно экономить время. Так, за год количество оформленных заявок на покупку в интернет-магазине Билайн, а также приобретенных товаров увеличилось в 1,5 раза. В категории смартфонов самыми популярными гаджетами стали iPhone Х, 8 и 7. На текущий момент получить товар на дом можно уже в 86 городах России. Благодаря запуску нового сервиса онлайн-кредитования, наши абоненты могут не откладывать покупку нового гаджета и в любой момент сделать подарок себе или близкому человеку».

Выдача заказа осуществляется по приглашению в офис Билайн при предъявлении паспорта. Услуга действует по всей России.

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