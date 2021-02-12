Активы: МегаФон, Mail.ru, USM, Ant Group и РФПИ создают платежное и финансовое совместные предприятия

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Активы: МегаФон, Mail.ru, USM, Ant Group и РФПИ создают платежное и финансовое совместные предприятия

12.02.2021, MForum.ru

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МегаФон, Mail.ru, USM, Ant Group и РФПИ еще в 2019 году подписали необязывающий документы, которые обозначили намерение сотрудничества с целью расширения доступа к финансовым услугам в России, а сейчас подписаны обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий.

 

В платежное СП основной вклад сделает Mail.ru Group, внесет в него активы, оцениваемые в 4.5 млрд рублей: 100% в РНКО Деньги.Мэйл.Ру и платежную систему VK Pay (они останутся финансовым и платежным инструментами экосистемы Mail.ru Group). Mail.ru Group станет самым крупным акционером в платежном СП с долей 40%.

USM внесет в финансовое СП денежные средства и активы, включая 100% в АСК Ренессанс, 100% в Банке Раунд и 100% в ИнПлат.

В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем в 5.95%.

Другие акционеры, в числе которых Ant Group, РФПИ и МегаФон, внесут денежные средства, активы или и то, и другое в финансовое и платежное СП.

Закрытие сделок ожидается в 2021 году после того, как будет выполнен ряд условий, в том числе получено одобрение третьих сторон. После завершения сделки более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам.

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МегаФон – национальный российский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. МегаФон работает во всех сегментах телеком-рынка в России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан, традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях.

Mail.ru Group развивает экосистему сервисов, которые помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Продуктами компании пользуется больше 90% аудитории рунета.

В экосистеме Mail.ru Group можно общаться (в Одноклассниках, ВКонтакте, в мессенджерах и в Почте Mail.ru), играть (с MY.GAMES), продавать и находить товары и услуги, искать работу и сотрудников (на Юле и в Worki), освоить новую профессию или навык онлайн (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), всегда быть в курсе последних событий (на портале Mail.ru), и многое другое. Еще один элемент экосистемы Mail.ru Group – умная колонка «Капсула» с голосовым ассистентом Маруся, который встроен и в другие продукты. Сервисы объединяет единая учетная запись VK Connect.

Часть системы — совместная платформа Mail.ru Group и Сбера: в нее входят Ситимобил, Delivery Club, Самокат и другие сервисы, через которые можно заказать еду, вызвать такси или забронировать машину для поездки. Также компании принадлежит доля в «AliExpress Россия», где можно заказать практически любой товар.

Для бизнеса Mail.ru Group развивает свою экосистему продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения до облачных сервисов.

USM – диверсифицированный российский холдинг, управляющий активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. В число активов группы входят такие лидирующие отраслевые игроки, как Металлоинвест, Удоканская медь, МегаФон и ИКС Холдинг. USM выступает акционером Центра развития перспективных технологий, а также косвенным акционером Mail.ru Group. USM зарегистрирована в России. Основные акционеры компании – Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 80 проектов общим объемом свыше 2 трлн рублей, охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, их годовая выручка составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более 40 млрд долларов.

Ant Group — лидер в разработке открытых платформ для предоставления доступных финансовых услуг, базирующихся на технологиях. Владеет крупнейшей в Китае цифровой платежной платформой Alipay.

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теги: активы финтех МегаФон USM mail.ru group

© Алексей Бойко, MForum.ru

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