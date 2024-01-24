Продажа активов: МТС Армения теперь принадлежит кипрской Fedilco Group Limited

24.01.2024, MForum.ru

ПАО МТС объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций своей дочки в Республике Армения. Покупателем формально выступила кипрская компания Fedilco Group Limited.

Сделка включает также ЗАО "МобиДрам", платежную систему, обеспечивающую финансовые услуги на рынке Армении, 100% дочерняя компания МТС Армения.

МТС получила необходимые одобрения и разрешения, включая разрешения регуляторов: Госкомиссии защиты экономической конкуренции и Комиссии по регулированию общественных услуг.

В последнее время климат для российских бизнесов в Армении стал прохладнее, кроме того, МТС давно собиралась реализовать этот свой актив - соответствующая подготовка велась еще годом ранее. В процессе подготовки сменился покупатель, если раньше в связи с этой сделкой называли имя Эдуарда Шармазанова, владельца оператора связи Team в Армении, то теперь речь идет о других владельцах, которые не спешат признаваться в этой покупке публично.

Зачем эта сделка МТС?

Официальную позицию компании транслирует ее пресс-служба:

"Сделка является продолжением реализации стратегии трансформации Группы МТС, нацеленной на дальнейшее развитие экосистемы и основного бизнеса в России. При наличии выгодных предложений МТС продает непрофильные активы или активы, ограниченные в потенциале роста стоимости, направляя вырученные средства на развитие ключевого экосистемного бизнеса в России".

Сумма сделки не раскрывается, можно предположить на уровне гипотезы, что речь идет примерно о $100 млн.

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теги: Армения МТС Армения МобиДрам продажи активов

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