Пятое поколение: МегаФон, ВымпелКом и Ростелеком объединят усилия для расчистки радиочастот под 5G

04.06.2021, MForum.ru

Любопытная новость, которая, конечно, не совсем новость, но теперь информация имеет официальный статус: ВымпелКом вошел в ООО Новые цифровые решения (НЦР), которое ранее было создано компаниями МегаФон и Ростелеком. Сообщается, что у партнеров в уставном капитале равные доли.

СП займется вопросами обеспечения участников частотными ресурсами для создания сетей мобильной связи 5G в России.

Стоит отметить, что МТС в проект по-прежнему не входит - можно ли сделать вывод о том, что у этой компании есть какие-то сепаратные договоренности с регулятором? Может ли МТС в одиночку изображать из себя Сопротивление? Вряд ли. После того, как ВымпелКом вошел в СП, делать это уже не только не просто, но и опасно. Отсюда и мысль о каких-то эксклюзивах, обещанных МТС. Альтернатива - МТС все еще обсуждает тонкости единого договора и как только этот процесс завершится, СП пополнит новый участник.

«Новые цифровые решения» будут заниматься организацией тестирования на электромагнитную совместимость (ЭМС), проведением исследований возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей стандарта 5G, а также реализацией необходимых организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра от действующих радиоэлектронных средств различного назначения в диапазонах, приемлемых для развертывания сетей 5G (включая, но не ограничиваясь 694–790 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц, 24,25–29,5 ГГц).

Соглашение в отношении совместного предприятия в рамках Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Мы рады приветствовать нового участника совместного предприятия «Новые цифровые решения». За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования, такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации. Мы видим востребованность связи нового поколения со стороны бизнеса и абонентов и рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем обеспечить основу для развития новых технологий в стране», – отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Мы более двух лет шли к расширению состава участников совместного предприятия, и я поздравляю всех нас с подписанием юридически обязывающих документов. Дефицит частот, пригодных для создания сетей 5G в России, один из самых важных сдерживающих факторов. У СП впереди очень большой объем работ по поиску и высвобождению радиочастотных ресурсов, учитывая весь комплекс вопросов – регуляторных, организационных, технических, экономических. Результатом работы НЦР должна стать объективная полноценная картина частотного ресурса, доступного для строительства сетей пятого поколения в России. Эти данные позволят принимать более взвешенные решения как государству на всех уровнях регулирования, так и операторам мобильной связи по выстраиванию эффективного бизнеса на базе сетей нового поколения», – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Уже сейчас общее количество операторов, эксплуатирующих коммерческие сети 5G, достигло 157 в 62 странах мира, но среди этих стран пока нет нашей страны. Внедрение 5G в России начало отставать от мирового тренда, перед нами стоят серьезные вызовы, нужно решить проблему дефицита частот, нормативные, организационные и технические вопросы внедрения новой технологии. Решить эти проблемы в одиночку не под силу даже крупным операторам. «ВымпелКом» является частью международной группы VEON, нами накоплен огромный опыт в поиске и высвобождении частотных ресурсов, тестировании, внедрении и развитии сетей связи в нескольких странах мира. Мы будем рады присоединиться к участникам совместного предприятия, чтобы в партнерстве помочь своим компаниям, телекоммуникационной отрасли и экономике России в целом преодолеть это отставание и выйти на передовые позиции. Уверен, что результатом наших объединенных усилий будут лучшие сервисы мирового уровня для наших абонентов», – отметил президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов.

Открытым пока что остается вопрос о передаче интересных частот, которыми располагали дочерние структуры МегаФон и Ростелеком, в СП. Ранее одним из условий такой передачи было вхождение в СП и Вымпелкома и МТС, чего пока не произошло. Кроме того, есть еще одно неизвестное - позиция регулятора, который может не продлить разрешения на использование этих частот.

В общем у операторов сейчас положение очень сложное, и они должны напрячь все свои дипломатические и лоббистские возможности, чтобы выйти на приемлемую для них договоренность с регулятором.

Очень медленно идет процесс движения к 5G в России. Договоренность, достигнутая операторами, во-первых, может обесцениваться отсутствием в их составе компании МТС. Кроме того, то, что операторы объединились в единую структуру ради расчистки частот, не означает, что они достигнут своей цели в какие-то сжатые сроки. Особенно это касается "золотого диапазона" 3.4-3.8 ГГц. Легче предположить, что, как и намекалось регуляторами ранее, им предложат куда менее подходящие для масштабных сетей 5G в России частоты 4,4–4,99 ГГц.

Напомню, что и получение частот само по себе проблему с 5G в России не решает, есть еще твердая позиция регуляторов, что эти сети должны строиться на отечественном оборудовании 5G, которого в конкурентном, комплексном и коммерчески доступном виде на сегодня как не было, так и нет.

Так что это лишь один из множества шагов, которые предстоит сделать российским операторам мобильной связи до того, как у абонентов, располагающих терминалами 5G, заработают их аппараты в Калининграде и Владивостоке, а также в других городах нашей страны.

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