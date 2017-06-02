Финансовые сервисы: Яндекс.Касса поможет принять оплату через платежный сервис Telegram

02.06.2017, MForum.ru

Интернет, 2 июня 2017 года. С помощью Яндекс.Кассы интернет-магазины теперь могут принимать оплату через новый платежный сервис Telegram. Это позволит их клиентам оплачивать товары и услуги прямо в мессенджере. Яндекс.Касса стала первым платёжным провайдером, который предложил такую возможность российским компаниям.

Новый функционал можно добавить к любому Telegram-боту и принимать оплату за что угодно, будь то билеты в кино, мобильная связь или доставка цветов. Чтобы расплатиться за покупку, человеку достаточно указать данные банковской карты в чате с ботом и подтвердить платёж одним касанием. Компания может изменить сценарий оформления заказа и настроить бота под свои нужды: уточнить время доставки, предложить дополнить заказ другими товарами, спросить номер телефона или, например, сделать скидку в день рождения клиента.

«В России модель оплаты в мессенджерах пока в новинку, но она уже успешно применяется за границей — например, в популярном китайском приложении WeChat. Telegram из платформы для общения превратился в целую экосистему, которая теперь позволяет решать платёжные задачи пользователя. Приём платежей новым способом подойдёт как небольшим компаниям, которые работают с клиентами только в соцсетях и мессенджерах, так и крупному бизнесу. В будущем мы добавим в Telegram возможность оплаты из кошельков в Яндекс.Деньгах, через онлайн-банкинг и другие платёжные методы Яндекс.Кассы», — говорит Дмитрий Полозов, руководитель отдела развития продуктов Яндекс.Кассы.

Новый способ оплаты стал доступен благодаря выходу специального API Telegram с кнопкой «Pay». Чтобы настроить приём платежей в мессенджере, компании нужно подключиться к Яндекс.Кассе, создать Telegram-бота, который будет общаться с клиентами, и подключить его к платёжному боту Яндекс.Кассы. Активировать Telegram-бота магазин или сервис может через чат с @BotFather. Дальше во вкладке «Payments» («Платежи») нужно выбрать Яндекс.Кассу в качестве платёжного провайдера и ввести уникальный идентификатор shopid, который назначает Касса. Как только бот будет настроен, приём оплаты включится автоматически.

Telegram — не первый опыт Яндекс.Денег с платежами в разных средах. Так, Яндекс.Касса помогает компаниям принимать оплату в чатах JivoSite. За четыре месяца 2017 года пользователи сервиса в целом потратили через чаты в полтора раза больше денег, чем за весь 2016 год. С января по апрель этого года число таких платежей выросло в 1,7 раза. С недавнего времени принимать оплату с помощью Яндекс.Кассы компании могут также через сервис маркетинговых рассылок SendPulse.

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