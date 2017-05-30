Финансовые услуги: МТС делает ставку на "Кошелек МТС Деньги"

MForum.ru

Финансовые услуги: МТС делает ставку на "Кошелек МТС Деньги"

30.05.2017, MForum.ru

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Оператор нескромно надеется, что сможет убедить (в пресс-релизе - "заставит") абонентов отказаться от наличных. Не знаю, как вам, а мне такие заголовки, как "МТС заставит..." видеть неприятно.

Компания МТС представила концепцию развития платформы «Кошелек МТС Деньги»: оператор объединит платежные сервисы при помощи номера сотового телефона в единой экосистеме и расширит функционал сервиса.

Как это было


Рассказ о технологии начинается с 8:50 минут

 

Что такое "Кошелек МТС Деньги"

Это сервис, который позволяет совершать платежи и переводы с электронного кошелька, для этого не требуется открывать счет в банке или оформлять банковскую карту. Чтобы воспользоваться платежным инструментом, нужно установить на свой гаджет приложение «МТС Деньги» или зайти на www.dengi.mts.ru. Пополнять электронный кошелек МТС можно с карт любых российских банков и далее использовать его как основной источник платежа для оплаты товаров и услуг, а также денежных переводов. Эмитентом электронных денежных средств выступает МТС Банк (пользоваться которым я никому не посоветую). Сервис доступен не только абонентам - физическим лицам, но и пользователям корпоративных тарифов, чьи номера оформлены на юридические лица. Пользоваться сервисом могут абоненты любых операторов.

 

Рекламный ролик МТС - демонстрация "как это работает"

Планы развития сервиса

До конца 2017 года МТС обещает добавить в терминалы партнеров – на кассы кафе, магазинов, в такси, в интернет-магазины – платежную кнопку «МТС Деньги» для быстрой оплаты с привязанных к сервису банковской карты, лицевого счета телефона МТС или счета кошелька МТС Деньги. В сервисе обещан функционал переводов по номеру мобильного телефона не зарегистрированным пользователям, оплата в интернет-магазинах, мессенджерах и других приложениях, возможность привязывать счет кошелька к сервисам Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay, выпуск виртуальной банковской карты, возможность оформлять кредиты, вклады и карты, покупать ПИФы, страховать средства, а также анализировать свои расходы. Пока что этого нет.

У пользователей кнопочных телефонов также появится возможность управлять своими электронными средствами дистанционно – USSD-командами. В сети МТС 44% абонентов используют кнопочные телефоны, в компании надеются на то, что запуск USSD-меню расширит аудиторию сервиса.

За счет идентификации пользователей, МТС может предложить клиентам осуществлять платежи с высокими лимитами на разовые транзакции до 60 000 рублей и до 200 000 рублей в день, что сравнимо с лимитами на традиционных банковских картах.

МТС также произведет объединение сервиса «МТС Деньги» с сервисом мобильного банкинга МТС Банка. Клиенты МТС Банка после авторизации в сервисе смогут видеть список и баланс своих банковских карт, осуществлять переводы между картами и оформлять банковские продукты.

Абоненты МТС, пользующиеся кошельком, интегрированы в программу «МТС Бонус» что позволяет накапливать бонусные баллы и оплачивать ими услуги связи МТС, а также товары и услуги других компаний-партнеров МТС. МТС планирует расширить список партнеров по программе лояльности.

Дополнительная информация

Финансовыми услугами МТС по данным компании пользуются 35 миллионов человек, при этом 6 млн из них – постоянные пользователи услуг мобильной коммерции. По итогам 2016 года их количество увеличилось на 25%.

Сервис «Кошелек МТС Деньги» – развитие запущенного в августе 2016 года мобильного приложения «МТС Деньги», с помощью которого абоненты МТС моментально загружают в NFC-смартфоны с ОС Android виртуальные банковские карты для бесконтактной оплаты товаров и услуг.

Сервис разработан в партнерстве с ПАО «МТС-Банк» и ООО «Рунет Бизнес Системы» и ООО «Бесконтакт».

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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