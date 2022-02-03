Финансовые услуги: Перевести деньги за рубеж поможет мобильное приложение МТС Банка

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Финансовые услуги: Перевести деньги за рубеж поможет мобильное приложение МТС Банка

03.02.2022, MForum.ru

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МТС Банк и Western Union запустили сервис трансграничных переводов из мобильного приложения МТС Банка.

 

 

Транзакция в большинстве случаев осуществляется всего за несколько минут, кроме различных особенных ситуаций, перечисленных в условиях оказания услуг на сайте westernunion.ru.

Интересно, что комиссия исчисляется фиксированной суммой, не зависящей от сумы перевода - 50 рублей за перевод. Очень приятная фича для тех, кто переводит суммы от 10 тысяч и выше.

«Мы реализовали возможность осуществления денежных переводов за рубеж совместно с компанией Western Union, лидером рынка международных денежных переводов, - прокомментировал вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич. - Сервис доступен в мобильном приложении МТС Банка. Переводы можно отправлять в режиме онлайн. В дальнейшем мы планируем расширить перечень стран, доступных для выплаты переводов. Кроме того, в наших планах - интеграция данного сервиса с приложением «Мой МТС», а также увеличение перечня доступных платёжных инструментов. Ожидаемый объём транзакций в рамках сотрудничества с Western Union в объеме порядка 1 млрд рублей до конца текущего года».

Кто может пользоваться услугой? Любой владелец банковского счета МТС Банка, понадобится также мобильное приложение банка.

Найти услугу можно в разделе "Платежи" -- "За рубеж". Для отправки следует задать страну назначения, указать ФИО получателя, его номер телефона, выбрать сумму перевода.

Получатель сможет получить перевод наличными в долларах США в пункте обслуживания системы Western Union в перечисленных странах:

Американское Самоа, Ангилья, Афганистан, Бахрейн, Боливия, Бурунди, Виргинские острова (Британские), Восточный Тимор, Вьетнам, Гонконг, Гуам, Джибути, Египет, Зимбабве, Израиль, Ирак, Йемен, Камбоджа, Китай, Демократическая Республика Конго, Республика Корея, Лесото, Либерия, Ливан, Северная Македония, Мальдивы, Маршалловы о-ва, Микронезия, Монголия, Намибия, Никарагуа, О-ва Туркс и Кайкос, Оман, Палау, Палестинская Территория (Оккупированная), Панама, Парагвай, Перу, Руанда, Сальвадор, Свазиленд, Северные Марианские о-ва, Северный Кипр, Сент-Киттс и Невис, Сен-Мартен, Сомали, Суринам, США, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Эквадор, Эфиопия, ЮАР, Южный Судан.

Обратим внимание на наличие в списке Украины. А вот Грузии, Беларуси, Казахстана и Таджикистана с Кыргызстаном в нем нет. Зато есть и Турция, и Египет, а также Узбекистан и Туркменистан:. Нет Греции, Кипра и Крита, как собственно и практически всей Европы. В целом, хорошее дополнение к другим альтернативам.

пресс-релиз

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теги: финансовые услуги МТС Банк Western Union

© Алексей Бойко, MForum.ru

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