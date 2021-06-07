Проблемы: Абонентам Tele2 заблокировали цифровые карты РФИ банка

MForum.ru
07.06.2021,
Коллаб с РФИ банком Tele2 анонсировал в январе 2021 года. В проекте участвовали и другие - от Mastercard до Cardsmobile и Talkbank. Технология позволяла быстро получить цифровую карту Mastercard и оплачивать покупки со смартфона через NFC владельцам Android. Цифровые карты эмитировал РФИ Банк.
Выбор партнера оказался неудачным, ЦБ принял решение об отзыве лицензии у РФИ банка. В итоге держатели цифровых карт Tele2 получили SMS об их блокировке, сообщает @MarketOverview.
Жаль, в целом проект был интересным.
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теги: телеком Tele2 Россия проблемы финансовые услуги финтех
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