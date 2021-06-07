Проблемы: Абонентам Tele2 заблокировали цифровые карты РФИ банка

07.06.2021, MForum.ru

Коллаб с РФИ банком Tele2 анонсировал в январе 2021 года. В проекте участвовали и другие - от Mastercard до Cardsmobile и Talkbank. Технология позволяла быстро получить цифровую карту Mastercard и оплачивать покупки со смартфона через NFC владельцам Android. Цифровые карты эмитировал РФИ Банк.

Выбор партнера оказался неудачным, ЦБ принял решение об отзыве лицензии у РФИ банка. В итоге держатели цифровых карт Tele2 получили SMS об их блокировке, сообщает @MarketOverview.

Жаль, в целом проект был интересным.

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