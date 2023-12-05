Стартапы: МТС подвела итоги инвестиционной питч-сессии для стартапов МТС Pitch Day

MForum.ru
05.12.2023,
Питч-сессия проходила в рамках юбилейной встречи венчурного клуба MTS StartUp Hub. Было отобрано 180 решений, которые прошли многоступенчатый отбор, шесть из них представили свои проекты бизнес-заказчикам из вертикалей МТС, внешним венчурным фондам, бизнес-ангелам.
Финалистам обещаны инвестиции от $500 тысяч до $5 млн на один проект.
Среди финалистов:
Picvario — платформа для работы с медиаконтентом, включающая в себя систему хранения, поиска и управления фото-, видео-, аудиоконтентом, презентациями в больших цифровых архивах.
Angry.Space — платформа, которая агрегирует все аккаунты соцсетей в одном окне, с возможностью использования различных инструментов общения с клиентами, мониторинга и аналитики.
Mobidriven — набор инструментов для полного цикла programmatic-закупок (закупка персонализированных показов интернет-рекламы) для рекламодателей.
FitStars — сервис онлайн-тренировок по подписке
YOURTUNES — дистрибьютор музыки на стриминговые платформы и в интернет-магазины.
Квант — CRM для контроля выполнения задач.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС инвестиции стартапы
--
Публикации по теме:
05.09. [Новости компаний] Облачные сервисы: МТС обеспечила облачное хранение данных fin-tech стартапу "Самозанятые" / MForum.ru
10.07. [Новости компаний] Кибербезопасность: МТС отмечает рост интереса к кибербезопасности на рынке стартапов / MForum.ru
05.04. [Новости компаний] Стартапы и работа с ними: Вымпелком встретился со стартапами / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] Работа со стартапами: МТС выбрала 19 проектов для их проработки в преакселерационной программе MTS STARTUP GARAGE / MForum.ru
03.02. [Новости компаний] Сотрудничество: МТС приглашает стартапы для разработки решений для метавселенных / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Серию Vivo S18 представят 14 декабря / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 70 – 6,75-дюймовый дисплей, 50 Мп камера и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Meizu 21 появится в продаже 5 декабря / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Неанонсированный Nothing Phone замечен в BIS / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100i – 5G-смартфон с 512 Гб памяти / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20 представлен официально / MForum.ru
30.11. [Новинки] Слухи: iQOO работает над планшетом с экраном 8,8 дюйма / MForum.ru
29.11. [Новинки] Слухи: Huawei P70 Art получит 1-дюймовый сенсор Sony IMX989 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Для Realme GT 5 Pro подтверждена система охлаждения площадью 12 000 кв. мм / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Tecno Spark 20C / MForum.ru
27.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне OnePlus 12 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: HTC представила зарядное устройство мощностью 65 Вт на основе нитрида галлия (GaN) / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Представлены ZTE Nubia Red Magic 9 Pro и Pro+ / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11 Pro базируется на SD8+ Gen 1 и поддерживает зарядку 80 Вт / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 11 с чипсетом Dimensity 820 и камерой Sony LYT-600 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y12 с HD+ дисплеем, чипсетом Helio G85 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Realme V50 и Realme V50s представят в декабре / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 13 5G готовится к глобальному релизу / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появилось больше информации о Honor 100 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Honor 100 и Honor 100 Pro представят 23 ноября / MForum.ru