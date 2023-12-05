Стартапы: МТС подвела итоги инвестиционной питч-сессии для стартапов МТС Pitch Day

MForum.ru

Стартапы: МТС подвела итоги инвестиционной питч-сессии для стартапов МТС Pitch Day

05.12.2023, MForum.ru

Питч-сессия проходила в рамках юбилейной встречи венчурного клуба MTS StartUp Hub. Было отобрано 180 решений, которые прошли многоступенчатый отбор, шесть из них представили свои проекты бизнес-заказчикам из вертикалей МТС, внешним венчурным фондам, бизнес-ангелам.

Финалистам обещаны инвестиции от $500 тысяч до $5 млн на один проект.

 

 

Среди финалистов:

Picvario — платформа для работы с медиаконтентом, включающая в себя систему хранения, поиска и управления фото-, видео-, аудиоконтентом, презентациями в больших цифровых архивах.

Angry.Space — платформа, которая агрегирует все аккаунты соцсетей в одном окне, с возможностью использования различных инструментов общения с клиентами, мониторинга и аналитики.

Mobidriven — набор инструментов для полного цикла programmatic-закупок (закупка персонализированных показов интернет-рекламы) для рекламодателей.

FitStars — сервис онлайн-тренировок по подписке

YOURTUNES — дистрибьютор музыки на стриминговые платформы и в интернет-магазины.

Квант — CRM для контроля выполнения задач.

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теги: МТС инвестиции стартапы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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