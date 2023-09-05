Облачные сервисы: МТС обеспечила облачное хранение данных fin-tech стартапу "Самозанятые"

MForum.ru
05.09.2023,
Востребованность портала "Самозанятые.рф" в последние годы растет. Что не удивительно, поскольку число граждан в этой категории превысило 7 млн человек. Выручка одноименного fin-tech стартапа составила 208,7 млн рублей в 2022 году. Персональные данные клиентов и платежную информацию сервис хранит в защищенном сегменте облака МТС.
Выбор в пользу внешнего облака в качестве места, где будут храниться данные и обрабатываться платежи, для стартапа был однозначным. С персоналом в 25 человек заводить собственную защищенную инфраструктуру было бы неоптимальным решением. Как с точки зрения необходимости соблюсти требования 152-ФЗ по части хранения персональных данных, так и с учетом того, как быстро росло число пользователей, что подразумевало необходимость постоянного масштабирования. На 2023 год услугами сервиса пользуются около тысячи компаний. Все платежи проводятся через облачную инфраструктуру МТС, сертифицированную на соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS, что позволяет работать с данными банковских карт.
Такой подход позволяет компании не волноваться о быстром изменении ее рыночной доли. К концу 2024 года сервис планирует в 5 раз нарастить свою долю рынка, что потребует соответствующего наращивания объема облачных ресурсов, арендуемых у МТС.
Этот любопытный кейс - один из множества аналогичных для МТС. Стартапы и небольшие клиенты обращаются к МТС Cloud, поскольку это снимает вопросы как по высокому уровню экспертизы, который потребовался бы от специалистов компании, если бы она решилась создавать собственную IT-инфраструктуру, так и в отношении капитальных вложений, поскольку использование облачных ресурсов позволяет начать предоставление клиентам услуг без стартовых вложений. Специалисты МТС Cloud при необходимости обеспечивают необходимую поддержку в части использования услуг и продуктов сервиса. \\
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теги: облачные сервисы МТС CloudMTS
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