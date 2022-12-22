Тренды: Рынок SMS рассылок. Вырос на 20% или более, но это ненадолго

22.12.2022, MForum.ru

По оценкам Telecom Daily, рынок SMS рассылок в России в 2022 году вырастет на 20%. Я не удивлюсь, если рост окажется еще большим - вплоть до 30%. В деньгах рынок оценивается примерно в 40 млрд руб (Леонид Делицын, Финам), половина объема приходится на банки. Об этом пишут сегодня Ведомости (за пейволлом).

В Telecom Daily считают, что рост рынка обеспечили в основном клиентские уведомления банка после того, как часть банков лишились возможности отправлять push-уведомления, например, больше SMS стали отправлять Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф.

Рост рынка связан не только с отменой пуш-уведомлений, но также потому, что все больше людей пользуются онлайн-площадками для покупок, а авторизация платежей или подтверждения совершенных платежей требует отправки SMS. Более того, этот механизм активно используют далеко не только банки, но также и многие интернет магазины для подтверждения заказов, курьерские службы, салоны красоты. SMS-напоминания, например, о предстоящем приеме у врача или выставке - также растущая практика.

Рост рынка SMS оповещений сдерживается тем, что покупатели услуг этих оповещений стремятся уменьшить свои расходы за счет перехода на более дешевые или бесплатные варианты. Например, для авторизации сейчас все более активно используется flash call - когда система звонит на ваш номер, а вы, не отвечая на вызов, вводите в приложении или на сайте 4 или 6 последних цифр номера с которого вам пришел вызов. Можно использовать email, мессенджеры, соцсети или QR-коды. Так что в перспективе рынок SMS-уведомлений может не только расти, но и стагнировать или сокращаться.

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теги: SMS SMS-рассылки SMS-уведомления SMS-авторизация