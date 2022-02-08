B2B: Вымпелком меняет тарификацию за SMS/push рассылки

08.02.2022, MForum.ru

Теперь в рамках услуги "Таргетированные SMS/push рассылки" будут тарифицироваться только полученные пользователями сообщения. На российском рынке пока что превалирует другой подход - заказчик обязан платить за все отправленные оператором сообщения, независимо от того, получит их клиент или нет.

Для того, чтобы реализовать новый подход, билайн в рамках кампании по рассылке SMS или push-сообщений по базе оператора, всякий раз проводит проверку всех пользователей, попавших в выборку. Проверяется их нахождение в сети и возможность получения ими отправленного сообщения. Все остальные пользователи из списка "к рассылке" удаляются.

Оператор предоставляет заказчику информацию о состоявшейся рассылке в отчете, в агрегированном виде. Соответствующие данные можно найти в личном кабинете, где сообщается, сколько абонентов из выборки прошли проверку.

В выборку зашифрованных контактов попадают только активные абоненты компании Вымпелком, которые дали согласие на получение рекламы. Рекламный контакт с ними происходит не чаще, чем 1 раз в 7 дней.

пресс-релиз

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