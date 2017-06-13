Судебные споры: Билайн и Tele2 поспорят с ФАС о цене SMS

MForum.ru
13.06.2017,
В апреле 2017 года в ФАС решили, что операторы "большой четверки" сговорились поднять цены на SMS-рассылки. Цены действительно выросли, причем существенно, например, для клиенто МегаФон - на 105-116% с октября по декабрь 2014 года. Самым жадным оказался МТС - там рост цен составил 167-177%, меньше всего цены выросли в Билайн и Tele2 - на 77% и на 33% соответственно, такие данные получили в ФАС, сообщают Ведомости.
По итогам проведенного расследования, ФАС потребовала от операторов пересмотреть схему тарификации. В ответ, Билайн и Tele2 обратились в Арбитражный суд Москвы с исками к ФАС. Операторы требуют отменить решение ФАС о необходимости предоставить клиентам скидки на SMS-рассылки.
Для операторов SMS-рассылки - это существенный канал получения дохода. По оценкам AC&M, речь идет о примерно полутора десятках миллиардов рублей по итогам 2016 года. В условиях инфляции не удивительно, что операторы постепенно повышают тарифы на услуги - никакого сговора для этого не требуется, речь идет скорее о выживании в сложной экономической ситуации. Государство не должно регулировать тарифы частных компаний, поэтому будет правильным, если в Арбитражном суде Москвы поддержат сторону операторов.
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
31.05. [Новости компаний] Судебные споры: ВымпелКом направил кассацию по решению суда в споре с Тизприбор / MForum.ru
28.03. [Новости компаний] Судебные споры: ВымпелКом придется платить за аренду здания центрального офиса по 2.5 млрд рублей в год? / MForum.ru
15.02. [Новости компаний] Судебные споры: МТС не сможет развивать LTE в Краснодарском крае на частотах b7 2.5-2.7 ГГц до 31 декабря 2016 / MForum.ru
12.10. [Новости компаний] Частоты: Арбитраж Московского округа оставил в силе постановление апелляции - Основа Телеком частоты теряет / MForum.ru
14.06. [Новинки] Это интересно: Крепкая «звонилка» Nomu T10 выдержала дроп-тест / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Moto E4 и Moto E4 Plus – теперь официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Oppo R11 Plus с 6-дюймовым AMOLED-дисплеем и АКБ 4000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Vkworld F2 с сенсором Sony IMX149 оценен в $60 / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой / MForum.ru
08.06. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 836 – флагман линейки Qualcomm второй половины 2017 года / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: HomTom HT30 с корпусом Fluff Paint оценен в 70 евро / MForum.ru
07.06. [Новинки] Это интересно: Android Marshmallow стал самой массовой версий Android / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Oppo раскрыла подробности о R11 / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: ZTE V870 представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Дебютировали Apple iPad Pro 10.5 и 12.9 с iOS 11 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: LG X500 c 13 Мп камерой и аккумулятором 4500 мАч представлен официально / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы BQ-5201 Space - первый 8-ядерный смартфон в линейке BQ / MForum.ru
05.06. [Новинки] Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: ZTE nubia Z17 сочетает Snapdragon 835 и 8GB ОЗУ / MForum.ru
01.06. [Новинки] Это интересно: На Computex представлен прототип ноутбука с настольной Windows 10 на базе Snapdragon 835 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M3 Lite 10 – планшет на базе Snapdragon 435 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Компоненты: Samsung анонсировала планы по переходу на 4 нм техпроцесс / MForum.ru
31.05. [Новинки] Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone / MForum.ru