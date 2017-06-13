Судебные споры: Билайн и Tele2 поспорят с ФАС о цене SMS

13.06.2017, MForum.ru

В апреле 2017 года в ФАС решили, что операторы "большой четверки" сговорились поднять цены на SMS-рассылки. Цены действительно выросли, причем существенно, например, для клиенто МегаФон - на 105-116% с октября по декабрь 2014 года. Самым жадным оказался МТС - там рост цен составил 167-177%, меньше всего цены выросли в Билайн и Tele2 - на 77% и на 33% соответственно, такие данные получили в ФАС, сообщают Ведомости.

По итогам проведенного расследования, ФАС потребовала от операторов пересмотреть схему тарификации. В ответ, Билайн и Tele2 обратились в Арбитражный суд Москвы с исками к ФАС. Операторы требуют отменить решение ФАС о необходимости предоставить клиентам скидки на SMS-рассылки.

Для операторов SMS-рассылки - это существенный канал получения дохода. По оценкам AC&M, речь идет о примерно полутора десятках миллиардов рублей по итогам 2016 года. В условиях инфляции не удивительно, что операторы постепенно повышают тарифы на услуги - никакого сговора для этого не требуется, речь идет скорее о выживании в сложной экономической ситуации. Государство не должно регулировать тарифы частных компаний, поэтому будет правильным, если в Арбитражном суде Москвы поддержат сторону операторов.

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