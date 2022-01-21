Кадры: Apple и Ericsson - новый виток патентных споров

21.01.2022, MForum.ru

После недолгого перемирия компании вновь начали предъявлять друг другу претензии. На этой неделе Ericsson подала судебный иск, касающийся нарушения в общей сложности 12 патентов в области 5G. Компания потребовала введения судебного запрета на импорт iPhone.

Apple не заставила себя ждать, сегодня компания выдвинула встречный иск, потребовав от Комиссии по международной торговле США (ITC) запретить импорт оборудования инфраструктуры Ericsson. Apple утверждает, что радиотрансиверы Ericsson миллиметрового диапазона частот нарушают патенты производителя iPhone.

Apple утверждает, что запрет на ввоз базовых станций Ericsson в США не окажет "существенного негативного влияния" на конкурентные условия в стране, отмечая, что оборудование для работы в миллиметровом диапазон частот поставляют также Nokia и Samsung. Про "vendor lock" в Apple, видимо, не слышали.

Apple также заявила, что готова отозвать свой иск, если Ericsson сделает то же самое. Инвестиционный банк Raymond James and Associates оценивает платежи Apple в пользу Ericsson примерно в $200-300 млн в год. В Ericsson, вероятно, оценивают стоимость своих интеллектуальных прав в большую сумму. Впрочем, возможны и другие причины, например, задержки с платежами.

Вряд ли можно сомневаться в том, что в конечном итоге конфликтующие стороны урегулируют спорный вопрос... до очередного конфликта.

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