Телеком: Ericsson требует ареста Анила Амбани

MForum.ru
05.01.2019,
Шведам надоело ждать, когда знаменитые братья Амбани в очередной раз завершат свой конфликт.
Причина требований, направленных шведами в Верховный суд Индии - невыплаченный долг, оцениваемый примерно в $79 млн, задолженность компании RCom (Reliance Communications) за поставки ей телекоммуникационных решений Ericsson.
Первоначально контракт предусматривал выплату в сентябре 2018 года. Когда выплата не произошла, Анил Амбани пообещал суду, что погасит долг компании RCom до 15 декабря 2018 года. На этот раз шведы хотят, чтобы индийского предпринимателя арестовали и держали в тюрьме до тех пор, пока долг не будет оплачен или не будут найдены твердые гарантии того, что оплата состоится. Или хотя бы запретили ему выезды за границу.
Анил Амбани ссылается на то, что причиной задержки платежа являются действия государственных органов - он уже продал свой телеком-бизнес брату Мукешу Амбани, владеющему успешным оператором Reliance Jio, но сделка все еще находится на утверждении Министерства связи Индии.
С другой стороны, и здесь проблема связана, скорее, с Анилом, а не с чиновниками. Проблема в пошлинах и сборах, которые должны быть уплачены при продаже бизнеса. Мукеш Амбани не собирается выплачивать взносы и сборы, начисленные на Reliance Communications, - по его мнению их должен оплатить Анил, уверенный в обратном. Типичная ситуация для семьи, где братья с момента смерти отца конфликтуют и судятся по любому поводу, а особенно в сегментах нефтедобычи и телеком-бизнеса. Шведов семейные ссоры индийцев интересуют меньше всего, скорее всего они будут настаивать на своих правах, пока задолженность по контракту не будет погашена.
Источник: telecoms.com
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теги: скандалы судебные споры Ericsson Анил Амбани
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© Алексей Бойко,
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