Инструменты рекламы: Билайн Бизнес предоставил клиентам SMS-рассылки на сети других операторов

MForum.ru
09.02.2021,
Билайн Бизнес добавил для пользователей многоканальной рекламной платформы "Билайн.ПРОдвижение" возможность одновременной таргетированной SMS-рассылки на сети других операторов. Соответствующие операции стали доступны в рамках привычного решения.
Аналогов услуги на российском рынке нет, утверждает оператор. Не нужно заключать договоры с каждым отдельным оператором. Стоимость отправки SMS будет соответствовать публичной стоимости, установленной другими операторами. В ЛК можно ознакомиться с данными о примерном количестве SMS, которые планируется разослать в рамках рекламной кампании, с разбивкой на домашнюю сеть и сети других операторов. В отчете информация будет представлена детально.
Минимальный бюджет на рекламную кампанию - от 30 тысяч рублей с НДС, также 3 тысячи рублей стоит право использования имени отправителя на сети других операторов. Бюджет кампании будет распределен так: не менее 70% - на сеть Билайн, не более 30% на сети других операторов (в равной пропорции на каждого). Срок запуска кампании - 5 календарных дней.
Максим Зайков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом»:
«Одно из ключевых конкурентных преимуществ малого и среднего бизнеса — это его гибкость и скорость принятия решений. Воспользовавшись новым функционалом платформы «Билайн.ПРОдвижение» компании смогут меньше времени тратить на заключение договоров и обучение работе в различных рекламных интерфейсах, сконцентрировавшись на основной задаче — донесении информации о своем продукте до целевой аудитории с помощью таргетированной SMS-рассылки абонентам нескольких операторов. Мы в Билайн уверены, что бизнес по достоинству оценит, как простоту и элегантность нашего решения, так и новые возможности, которые оно открывает».
«Билайн.ПРОдвижение» — это многоканальная платформа по поиску клиентов для малого и среднего бизнеса на основе технологий больших данных. Она открывает компаниям, располагающим небольшим бюджетом, доступ к ключевым технологиям рекламного рынка. Платформа позволяет настраивать поиск целевой аудитории по 200 и более параметрам, чтобы находить новых клиентов и повышать конверсии от рекламных кампаний.
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теги: телеком Билайн.ПРОдвижение инструменты рекламы реклама в SMS Вымпелком
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