Телеком: Билайн предлагает быструю доставку SIM-карт

MForum.ru
28.08.2019,
Билайн ускорил доставку - теперь курьеры интернет-магазина компании доставят покупки в среднем за 2 часа. Быстрой доставкой можно получить SIM-карты, любые устройства или аксессуары.
Чтобы воспользоваться быстрой доставкой, достаточно выбрать соответствующую опцию при покупке. За доставку смартфона или аксессуаров придется заплатить 300 рублей, а SIM-карту привезут бесплатно. Пока что новый сервис доступен только в Москве и С.Петербурге, но еще до конца 2019 года Билайн обещает расширить зону действия сервиса до 17 городов.
Юрий Смагаринский, исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» уверен, что новая услуга - это хороший дифференциатор, который может привлечь клиентов к использованию услуг билайновской розницы.
Объем продаж интернет-магазина в общем объеме продаж сейчас составляет 10% от общего объема, за первое полугодие доля выросла на 1%. Интересно, что в онлайн-магазине компании доля клиентов, которые покупают устройства от 30 тыр в 3 раза больше, чем в оффлайн рознице.
Онлайн-покупка SIM-карт стала популярнее после появления технологии авторегистрации клиентов. Web-интерфейс позволяет клиенту полностью автоматически зарегистрировать себя, включая распознавание и проверку подлинности документа, это решение ООО "Смарт Энджинс Сервис", интегратором выступает ООО "Философия.ИТ".
Услугу доставки выполняет курьерская служба "Достависта".
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теги: телеком Билайн ВымпелКом интернет-магазины курьерская доставка телеком
© Алексей Бойко,
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