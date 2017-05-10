Анонсы: Coolpad Cool Play 6 – игровой телефон с 6 Гб ОЗУ и емким аккумулятором

10.05.2017, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Coolpad Cool Play 6, позиционируемого как игровое устройство с аппаратной платформой способной выдержать «тяжелые» игры. Кроме того, согласно тренду последнего времени, аппарат оснащен сдвоенной тыловой камерой.

Камера Coolpad Cool Play 6 представляет собой сочетание 13 Мп основного сенсора Sony (6-линзовый объектив, апертура f/2.0), совмещенного с монохромным сенсором, используемым для определения глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Корпус Coolpad Cool Play 6 изготовлен из металла, новинка будет доступна в черном и золотом вариантах. Из внешних особенностей отметим разместившийся на задней панели сканер отпечатка пальца и отсутствие физической кнопки «Домой».

Аппаратная часть Coolpad Cool Play 6 построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 653 дополненного 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и 5 дюймовым дисплеем. Емкость аккумулятора составляет 4060 мАч, чего достаточно для 6 часов «тяжелых» игр. Кроме того, производитель подчеркивает наличие интеллектуальной технологии контроля температуры, гарантирующей исключение сильного нагрева устройства, независимо от нагрузки. Также Coolpad Cool Play 6 поддерживает оптимизацию использования Wi-Fi. Из программных особенностей нельзя не упомянуть соглашение с Tencent, за счет чего владельцы Coolpad Cool Play 6 получат доступ к платформе игрового контента FreshDay. Начало продаж намечено на 16 мая, цена – 1499 юаней ($217).