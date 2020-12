Анонсы: Tianyi No. 1 5G – 5G-смартфон за 999 юаней

10.12.2020, MForum.ru

В китайском интернет-магазине JD.com появился 5G-смартфон Tianyi No. 1, который китайский мобильный оператор China Telecom анонсировала в прошлом месяце. Ключевая особенность новинки – 5G + очень низкая цена – 999 юаней ($153).

Основа «железа» Tianyi No. 1 5G – чипсет UNISOC T7510 5G (он же используется Coolpad X10), выпускаемый по нормам 12 нм технологического процесса. Конфигурация чипа включает в себя четыре ядра Cortex-A75 и четыре ядра Cortex-A55. За графику отвечает процессор PowerVR GM 9444. Tianyi No. 1 поддерживает двухдиапазонную сеть 5G SA / NSA и все основные диапазоны частот 5G в Китае, а также сеть Netcom 4G. Имеется поддержка технологии HD voice EVS over 5G NR, технологии передачи 2T4R и технологии двойной антенны Wi-Fi MIMO. Прочие спецификации Tianyi No. 1 5G включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+, строенную тыловую камеру (13+2+2 Мп), 8 Мп фронтальную камеру, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и АКБ емкостью 5100 мАч. ОС – Android 9 Pie.