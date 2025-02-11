Микроэлектроника: Тайваньская индустрия производства традиционных чипов размышляет о будущем, пока Китай поглощает долю

MForum.ru
11.02.2025,
Когда тайваньская Powerchip Technology заключила сделку с восточнокитайским городом Хэфэй в 2015 году о создании нового завода по производству чипов, она надеялась, что это шаг поможет обеспечить лучший доступ к перспективному китайскому рынку.
Однако 9 лет спустя, этот китайский завод Nexchip стал одним из ее крупнейших конкурентов в сфере производства традиционных чипов, используя огромные скидки после того, как призыв правительства Китая к локализации производства заставил Powerchip отказаться от некогда прибыльного бизнеса по производству ИС для китайских плоских панелей.
Nexchip выходит в число китайских заводов, быстро завоевавших заметную долю рынка в важнейшей отрасли стоимостью $56,3 млрд производства чипов с использованием зрелых или традиционных узлов, то есть узлов, изготовленных по технологии 28 нм и более.
Группа китайских литейных заводов, в которую входят, например, Hua Hong и SMIC, угрожают давнему доминированию Powerchip, UMC и Vanguard International, снижая цены и демонстрируя агрессивные устремления по расширению производственных мощностей.
Сейчас тайваньские предприятия вынуждены терять долю рынка либо постоянно внедрять передовые и специализированные процессы.
UMC, отвечая Reuters, отмечает, что расширение производственных мощностей создало для отрасли «серьезные проблемы». Это стимулировало компанию активно взаимодействовать с Intel над разработкой более продвинутых, меньших по размеру чипов.
Торговая напряженность между правительствами США и Китая немного упрощает дело, т.к. американские компании вынуждены перестраивать цепочки поставок, что неизбежно заставляет их все чаще смотреть в сторону Тайваня. Но президент Трамп заявил, что намерен ввести пошлины в размере до 100% на полупроводники, произведенные за пределами США.
Китайские производители быстро расширяют производственные мощности и обходят тайваньских конкурентов по цене во многом из-за мощной финансовой поддержки со стороны Пекина и готовности китайских компаний к более низкой марже.
По данным Trend Force, в 2024 году доля Китая в мировых мощностях производства зрелых узлов составила 34%, а Тайваня – 43%. К 2027 году доля Китая, как ожидается, превзойдет Тайвань, тогда как доля рынка таких стран как Южная Корея и США уже описывается однозначными числами и продолжает сокращаться.
В частности, по прогнозам SEMI, из 97 новых заводов по производству, которые начнут производство с 2023 года по 2025 год, 57 находятся в Китае.
Хотя тайваньские производства все еще могут конкурировать с Китаем по таким факторам, как стабильность процесса и более высокие показатели выхода годных, китайские контрактные производства с 2023 года начали более агрессивно продвигать свои услуги на зарубежных рынках, предлагая разработчикам микросхем все более льготные условия.
Китайским производителям помогают загружать свои мощности крупные китайские IT и телеком-компании. Например, China Mobile и China Telecom Corp. ввели более строгие требования к использованию компонентов китайского производства.
Тайваньские производители микросхем скорее всего пойдут единственно просматривающимся для них путем – отход от устаревших техпроцессов, узкая специализация, диверсификация бизнеса. Но, в любом случае, готовность китайских конкурентов к низкой маржинальности заставит тайваньских (и многих других) производителей страдать и суетиться.
В частности, в Powerchip планируют сократить работу над чипами драйверов дисплеев и датчиков, которые в основном используются на китайском рынке, и переключить внимание на 3D-стекинг, технологию, которая интегрирует логику и чипы памяти DRAM для повышения производительности вычислений и снижения энергопотребления.
Компания остается вторым по величине акционером Nexchip с долей в 19%, но не играет активной роли в управлении.
В целом тренд таков – в области зрелых чипов, чем далее, тем более, на китайском рынке не остается места для чипов зарубежного производства. Постепенно эта ситуация может распространяться и на другие рынки, где нет барьеров против китайской продукции.
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теги: микроэлектроника зрелые технологии тренды Тайвань Китай
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