Микроэлектроника: Директор STMicroelectronics говорит что Китай является растущим рынком, несмотря на "войну чипов" с США

13.03.2024, MForum.ru

Как сообщает Reuters, Китай остается важным растущим рынком для французско-итальянского производителя полупроводников STMicroelectronics, несмотря на растущую напряженность между США и Китаем в части новых технологий, заявил исполнительный директор компании.

Жан-Марк Чери заявил, что STMicroelectronics не смущают планы китайских производителей микросхем инвестировать в производство чипов относительно старых поколений после того, как США предприняли меры по сокращению возможности для китайских компаний производить более передовую микроэлектронную продукцию. Руководитель заявил, что компания считает крайне важным для себя присутствие на китайском рынке электромобилей, цифрового управления питанием и возобновляемых источников энергии.

STM - крупный производитель автомобильных чипов и микроконтроллеров, конкурирующей с такими компаниями как Texas Instruments, NXP, On Semiconductor, Renesas.



Промышленная группа SEMI прогнозирует, что производители микросхем в материковом Китае увеличат мощности примерно на 12% в 2024 году. Это больше, чем рост аналогичных мощностей в любой другой стране мира, чему способствуют значительные государственные субсидии.

"Для нас это, безусловно, риск - увидеть такие масштабные инвестиции в востребованные рынком зрелые технологии со стороны китайских производителей", - поясняет Чери. "Но это также и возможности". Стратегия STMicroelectronics по инвестированию в производство в Китае, включая ее совместное предприятие с Sanan Optoelectronics, открывает новые возможности роста бизнеса компании в сегменте чипов на основе карбида кремния (SiC).

"Китай сегодня приносит 15% наших доходов. Мы знаем, что на некоторых рынках, таких как рынок карбида кремния, Китай будет самым быстро растущим рынком. Поэтому мы будем наращивать наше проникновение в Китай", - заявляет он.

--

За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro.

теги: микроэлектроника STMicroelectronics геополитика зарубежные новости

--