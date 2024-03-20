Микроэлектроника: В ЕС займутся "анализом рисков" использования китайских чипов

20.03.2024, MForum.ru

США давит на ЕС, ЕС изображает активности по части рассмотрения опасности того, что европейские предприятия активно используют китайские чипы зрелого уровня и низкоуровневые.

Пока что в ЕС обсуждают, стоит ли начинать расследование того, насколько глубоко такие полупроводники задействованы в различных отраслях стран ЕС, об этом сообщает Bloomberg.

Так называемые "устаревшие чипы" на деле продолжают играть важную роль в экономике, находя массовое применение в самых разных изделиях электроники. Китай мощно инвестирует в расширение их производство, наращивая предложение. По обе стороны Атлантического океана растут опасения, что это может привести к критической зависимости ряда отраслей от Китая.

Процессы обсуждений будут как обычно вялыми и неспешными, ближайшая встреча по этой теме между ЕС и США запланирована на апрель. В ее рамках могут быть продлены еще на 3 года соглашения ЕС и США в отношении механизма раннего предупреждения, направленного на выявление сбоев в цепочке поставок. В конечном итоге нельзя исключить того, что стороны примут решение об ограничении использования китайских чипов в ЕС, но до этого утечет немало воды.

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