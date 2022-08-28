Микроэлектроника: Китайская SMIC инвестирует в $7,5 млрд в новую фабрику в Тяньцзине

28.08.2022, MForum.ru

Новая фабрика SMIC в Тяньцзине, как ожидается, будет выдавать до 100 тысяч 12-дюймовых пластин в месяц. Будут использоваться техпроцессы до 28нм и более зрелые. Новая фабрика будет выпускать чипы для телекома, автопрома, производителей бытовой электроники и т.п. Это асимметричный ответ SMIC на опасения в отношении новых торговых санкций США. Об этих планах сообщает South China Morning Post.

Фабрику планируют построить на территории научно-технического парка XEDA к югу от центра Тяньцзиня. В отношении возможных сроков запуска этого проекта данных пока нет.

Это еще один из проектов расширения SMIC. Компания уже управляет тремя 8-дюймовыми фабриками и тремя 12-дюймовыми фабриками в Шанхае, Пекине, Тяньцзине и Шэньчжэне, кроме того, SMIC строит еще три 12-дюймовых фабрики в Шанхае, Пекине и Шэньчжэне.

Строительство завода SMIC Jingcheng в Пекине началось в 2021 году, инвестиции в проект планируются на уровне $7,6 млрд. Как ожидается, в 2024 году будет запущена первая очередь этого проекта мощностью 100 тысяч пластин в месяц.

Завершение стройки в Шэньчжэне ожидается к концу 2022 года.

SMIC находится под санкциями США с декабря 2020 года. В марте 2022 года министр торговли США Джина Раймондо предупредила, что Вашингтон может "фактически закрыть" компанию, лишив ее доступа к американскому производственному оборудованию и ПО, если она будет продавать полупроводники в Россию. SMIC в ответ на это заявила, что у нее никогда не было клиентов в России. Цена китайским клятвам известна, но риски получить более серьезные санкции от США безусловно смущают SMIC.

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теги: микроэлектроника участники рынка SMIC