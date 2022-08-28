Микроэлектроника: Китайская SMIC инвестирует в $7,5 млрд в новую фабрику в Тяньцзине

MForum.ru
28.08.2022,
Новая фабрика SMIC в Тяньцзине, как ожидается, будет выдавать до 100 тысяч 12-дюймовых пластин в месяц. Будут использоваться техпроцессы до 28нм и более зрелые. Новая фабрика будет выпускать чипы для телекома, автопрома, производителей бытовой электроники и т.п. Это асимметричный ответ SMIC на опасения в отношении новых торговых санкций США. Об этих планах сообщает South China Morning Post.
Фабрику планируют построить на территории научно-технического парка XEDA к югу от центра Тяньцзиня. В отношении возможных сроков запуска этого проекта данных пока нет.
Это еще один из проектов расширения SMIC. Компания уже управляет тремя 8-дюймовыми фабриками и тремя 12-дюймовыми фабриками в Шанхае, Пекине, Тяньцзине и Шэньчжэне, кроме того, SMIC строит еще три 12-дюймовых фабрики в Шанхае, Пекине и Шэньчжэне.
Строительство завода SMIC Jingcheng в Пекине началось в 2021 году, инвестиции в проект планируются на уровне $7,6 млрд. Как ожидается, в 2024 году будет запущена первая очередь этого проекта мощностью 100 тысяч пластин в месяц.
Завершение стройки в Шэньчжэне ожидается к концу 2022 года.
SMIC находится под санкциями США с декабря 2020 года. В марте 2022 года министр торговли США Джина Раймондо предупредила, что Вашингтон может "фактически закрыть" компанию, лишив ее доступа к американскому производственному оборудованию и ПО, если она будет продавать полупроводники в Россию. SMIC в ответ на это заявила, что у нее никогда не было клиентов в России. Цена китайским клятвам известна, но риски получить более серьезные санкции от США безусловно смущают SMIC.
--
За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro, также подключайтесь к Сообществу RUSmicro в VK
теги: микроэлектроника участники рынка SMIC
Публикации по теме:
19.08. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китайские производители продолжат расширение мощностей / MForum.ru
18.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: Или "антиковидная" строгость, или полупроводники? / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Доля собственного производства ИС в Китае все еще невелика. И быстро не вырастет / MForum.ru
25.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Загрузка фабрик по производству чипов останется высокой / MForum.ru
10.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китайскому контрактному производству не дают нарастить долю рынка даже до 10% / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A96 появился в России / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04 представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Сверхкомпактный защищенный смартфон Cubot KingKong Mini2 Pro оценили в $110 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02s представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Lenovo Legion Y70 / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации iQOO Z6 / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Motorola Moto Tab G62 с 10,6-дюймовым дисплеем / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 8 4G с AMOLED-экраном 90 Гц и чипсетом SD 680 / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Yuanhang 30S – смартфон на чипсете Unisoc T760 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Buddy 2 появился в Южной Корее / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия POCO M4 5G / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Honor Magic V2 представят в декабре / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K50 Extreme недорогой смартфон на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mix Fold 2 – тонкий складной смартфон / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto S30 Pro – мощное железо по умеренной цене / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Motorola Razr 2022 получил Snapdragon 8+ Gen / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto X30 Pro - первый в мире смартфон с камерой 200 Мп / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: На российском рынке появился смартфон Infinix Note 12 NFC G88 / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Blackview Tab 13 – планшет с режимом ПК / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Realme 9 (4G) появился в России / MForum.ru