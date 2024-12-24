Анонсы: Honor Magic7 RSR Porsche Design представлен официально

24.12.2024, MForum.ru

Honor представила роскошный Magic7 RSR Porsche Design. Новинка представляет собой премиальный смартфон, созданный на основе Magic7 Pro и предлагающий небольшие улучшения по сравнению с уже впечатляющим флагманом.

Основные спецификации аналогичны базовой модели, включая емкость аккумулятора с мощными возможностями зарядки, трио качественных камер и чипсет Snapdragon 8 Elite.

Magic7 RSR Porsche Design получил 6,8-дюймовый LTPO OLED с 1 миллиардом цветов и разрешением Full HD+ (на самом деле оно выше, но Honor избегает маркетингового слогана 1,5K). Пиковая яркость экрана составляет 5000 нит. Для его защиты используется « защитное стекло, сертифицированное как в десять раз более устойчивое к царапинам и падениям». Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев размещен под дисплеем (заметное улучшение по сравнению с оптическим решением, которое Honor использовал в серии Magic6).

Трио камер на задней панели Honor Magic7 RSR Porsche Design аналогично базовой модели Magic7 Pro: основная камера 50 Мп, портретная телефото 200 Мп и сверхширокоугольная 50 Мп. Однако Honor привнесла LiDAR на 1200 точек для перископического объектива, чтобы улучшить стабилизацию даже при записи видео со скоростью 60 кадров в секунду (функция дебютировала в Magic6 RSR). Идентична Magic7 Pro и комбинация фронтальных камер: основная камера 50 МП и 3D-датчик для распознавания лиц и улучшения эффектов глубины на портретных селфи.

Honor Magic7 RSR Porsche Design поставляется с последней версией MagicOS 9.0, которая предлагает множество функций Magic AI, таких как персональный агент, перевод с помощью ИИ и двустороннее шумоподавление во время звонков.

В части коммуникационных возможностей Honor Magic7 RSR Porsche Design предлагает обычные Bluetooth 5.4 и Wi-Fi, а также изготовленный на заказ чип Honor C2, который объединяет большее покрытие диапазона 5G и обеспечивает бесперебойное подключение при переключении между сотовой сетью и Wi-Fi

Кроме того Magic7 RSR поддерживает двустороннее спутниковое подключение, но ограничено спутником Beidou, используемым China Telecom. Это означает, что эта функция будет недоступна в устройствах, предназначенных для мирового рынка.

Емкость аккумулятора 5850 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной зарядкой 80 Вт. Honor использовала собственный чип E2 для зарядки, который специально разработан для повышения эффективности и увеличения срока службы батареи. Из прочего отметим сертификацию по стандартам IP68 и IP69, лоток для двух карт nano SIM, NFC и ИК-порт и поддержку стереозвука.

Honor Magic7 RSR Porsche Design поставляется в цветах Provence Purple и Agate Ash (серый), причем первый вариант также является цветовой опцией для электромобиля Porsche Taycan 4S, а последний — металлической опцией для Porsche 911 (992).

Цена составляет 7999 юаней (1100 долл. США/1050 евро) за версию 16 ГБ + 512 ГБ памяти или 8999 юаней (1230 долл. США/1185 евро) за вариант 24 ГБ + 1 ТБ. Оба варианта уже доступны для покупки в Китае, международный релиз пока не подтвержден.