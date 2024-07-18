Слухи: Смартфоны Honor Magic 7 получат 200 Мп телефото- камеру и тандемный OLED-экран

18.07.2024, MForum.ru

Сообщается, что Honor работает над смартфонами серии Magic 7. Ранее в сети появлялась информация об использовании АКБ емкостью 6000 мАЧ, а теперь информатор @RODENT950 из X (ранее Twitter) раскрыл более подробную информацию о серии.

Honor Magic6 RSR Porsche Design

По словам источника, серия Magic 7 будет оснащена тройной камерой в конфигурации: основной датчик 50 МП Omnivision OV50K, 50 МП сверхширокоугольный датчик Omnivision 50H и датчик Samsung ISOCELL HP3 разрешением 200 МП, который, вероятно, будет использоваться в качестве телеобъектива.

В основе устройства будет новейший процессор Snapdragon 8 Gen 4, обещающий высочайшую производительность. Аккумулятор, как уже было упомянуто, 6000 мАч. Информации о дисплее пока нет, упоминается лишь «тандемный OLED» дисплей, который может стать эксклюзивным для некоторых моделей линейки Magic 7 (аналогичный дисплей используется в Honor Magic 6 RSR).

Напомню, тандемные OLED-дисплеи могут достигать гораздо более высокого уровня яркости и обеспечивать более длительный срок службы по сравнению с традиционными OLED-дисплеями. Однако они и дороже. Помимо этих подробностей, информатор также предоставил график запуска серии Magic 7 – ее анонс состоится в декабре. Напомню, Honor Magic 6 была запущена в Китае в начале этого года, в январе.