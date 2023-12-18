Слухи: Honor Magic 6 получат оформление от Porsche Design

18.12.2023, MForum.ru

Недавно Honor официально объявил о партнерстве с известным дизайнерским домом Porsche Design. Просочившиеся рендеры намекают на то, как могут выглядеть плоды этого сотрудничества. Рендеры предоставлены информатором Weibo и демонстрируют варианты устройств серии Honor Magic 6 от Porsche Design.

Magic 6 Porsche Design получил двухцветную кожаную отделку красного и черного цветов. На круглом кольце камеры размещена тройная камера (горизонтально), а на задней панели мы также можем увидеть логотипы Honor и Porsche Design.

Причем, партнерство не будет ограничиваться одним телефоном, поскольку информатор также поделился изображением Magic 6 Pro, вдохновленным дизайном Porsche. И хотя дизайн более или менее похож на дизайн прошлогоднего Magic 5 Pro, в круглом модуле камеры телефона присутствует элемент дизайна, вдохновленный акселерометром спортивного автомобиля.

Интересно, что утечка также предполагает, что вся серия Magic 6 будет иметь обработку Porsche Design, но это всего лишь слухи, поэтому относитесь к ним с некоторым недоверием.

Сама серия Magic 6 ожидается в начале следующего года и будет включать в себя 3 модели. Точные названия этих устройств пока неизвестны, но, следуя прошлым тенденциям, они могут называться Honor Magic 6, Magic 6 Pro и Magic 6 Ultimate.

По данным Digital Chat Station смартфон Magic 6 Pro будет оснащен 2K OLED-дисплеем с вырезом в форме таблетки для двойной фронтальной камеры. Основой аппаратной платформы этого смартфона станет чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Также ходят слухи о выделенном чипе графики и безопасности. В программной части ожидаются Magic OS 8.0 (на базе Android 14) с функцией отображения уведомлений Smart Island. Кроме того, Magic 6 Pro будет использовать мощную модель искусственного интеллекта с впечатляющими 7 миллиардами параметров, расширяя ее возможности в приложениях искусственного интеллекта.