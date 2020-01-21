Анонсы: Объявлен полный список смартфонов, которые получат EMUI 10

MForum.ru
21.01.2020,
Компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до EMUI 10. Речь идет об устройствах для глобального рынка, причем аппараты линейки Mate 20 и P30 начнут получать OTA-обновление уже в текущем месяце.
Полный список смартфонов Huawei, которые будут обновлены до EMUI 10, включает в себя: Huawei P30 Pro, Huawei P30, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 X, Huawei nova 5T, Huawei Mate 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei P30 Lite, Huawei nova 4e, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 Porsche Design, Huawei Mate RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Lite, Huawei P Smart 2019 (продается в Японии как Huawei nova lite 3), Huawei P Smart + 2019, Huawei P Smart Pro, Huawei P Smart Z и Huawei Nova 4. Устройства с программным обеспечением для китайского рынка (без предустановленных сервисов Google) будут обновляться по другому графику и, скорее всего, обновятся ранее. Что касается самого EMUI 10, то оно принесет не только новый интерфейс, но и улучшенную («более естественную») анимацию, производительность, безопасность, а также обновленный функционал графического ускорителя Turbo.
© Антон Печеровый,
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