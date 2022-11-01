Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova

MForum.ru
01.11.2022,
Компания Huawei анонсировала смартфон Nova Y61. Информация о новинке появилась на глобальном сайте производителя.
Huawei nova Y61 оснащен 6,52-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ и стандартной частотой обновления 60 Гц. Селфи-камера на 5 МП размещена в каплевидном вырезе. Тыловая камера Nova Y61 включает в себя 50 Мп основной сенсор с апертурой объектива F/1.8 и и 2 Мп модули для макросъемки и определения глубины сцены.
Основой «железа» Huawei Nova Y61 стал неназванный восьмиядерный чипсет, который дополнен 4/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт через USB-C. К сожалению, телефон совместим только с LTE и поддерживает устаревший стандарт подключения Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4).
В программной части речь идет об EMUI 12. Huawei nova Y61 выпускается в синем Sapphire Blue, зелёном Mint Green и черном Midnight Black. Цены и доступность пока не уточняются.
© Антон Печеровый,
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