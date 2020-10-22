Слухи: Honor 10X Lite появится в России

22.10.2020, MForum.ru

Компания Huawei планирует вывести на российский рынок смартфон Honor 10X Lite. Премьера новинки ожидается уже завтра, а старт продаж с 13 ноября. Прием предварительных заказов – с 6 ноября, а 28 октября производитель обещает некую «сенсацию». Возможно, речь идет о цене устройства.

По имеющимся данным речь идет о смартфоне с 6,67-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с соотношением сторон 20:9, чипсетом Kirin 710, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Тыловая камера будет представлена связкой 48 Мп основного и вспомогательных сенсоров разрешением 8 Мп, 2 Мп, 2 Мп. ОС – Android 10 с фирменной оболочкой EMUI. Возможная цена новинки – 18…21 тысяча рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com, ixbt.com

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