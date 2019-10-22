Анонсы: Honor 20 Lite (Youth Edition) представлен официально

MForum.ru
22.10.2019,
Линейку смартфонов Honor пополнил Honor 20 Lite (Youth Edition) со стартовым ценником 1399 юаней. Новинка получила корпус из стекла и металла, а его 6,3-дюймовый OLED-дисплей – разрешение 1080x2400 точек, что дает соотношение сторон 20:9. Кроме того поддерживается фирменная технология снижения излучения синего цвета, которое негативно сказывается на зрении.
Также отметим встроенный в экран дактилоскопический сенсор, функцию постоянного включенного экрана (AOD) и широкую цветовую гамму DCI-P3. Внутри Honor 20 Lite (Youth Edition) нашлось место для чипсета Kirin 710F, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (в топовой версии), 16 Мп фронтальной камере с AI-алгоритмами и аккумулятору емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Тыловая камера строенная, с основным сенсором разрешением 48 Мп. В качестве вспомогательных используются 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 2 Мп датчик глубины сцены. Естественно присутствуют актуальные функции типа супер-ночного режима и портретной съемки.
ОС – Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1.1. Из интересных особенностей отметим функцию двойного распознавания лиц для разблокировки устройства. Цена Honor 20 Lite (Youth Edition) начинается с отметки 1399 юаней за версию с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Также доступны варианты 6+64 (1499 юаней), 6+128 (1699 юаней) и 8+128 (1899 юаней) Гб. Выпускаться Honor 20 Lite (Youth Edition) будет в расцветках волшебная ночь, черный, нефритовая голубая вода и исландская фантазия.
© Антон Печеровый,
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