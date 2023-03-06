Анонсы: В Китае представлен 10 Youth Edition

MForum.ru
06.03.2023,
Huawei расширяет линейку Nova 10 новой молодежной версией. На данный момент Nova 10 Youth Edition позиционируется как самое дешевое устройство в линейке.
Относительно других устройств линейки, дизайн новинки практически не изменился и знаком по таким устройствам как Nova 10 SE. Однако, производитель оказался от OLED-панели, заменив ее более дешевым 6,78-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FHD + и частотой обновления 90 Гц.
Nova 10 Youth Edition оснащен чипсетом Snapdragon 680, а также 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. На борту имеется аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 66 Вт. Смартфон работает под управлением HarmonyOS 2.0 из коробки.
Что касается камер, Nova 10 Youth Edition оснащен основным датчиком разрешением 108 МП, сверхширокоугольным разрешением 8 МП и двумя дополнительными модулями разрешением 2 МП — один для макросъемки, второй – для получения данных о глубине сцены. В круглом вырезе экрана размещена 16-мегапиксельная селфи-камера.
Huawei nova 10 Youth Edition уже доступен на vmall.com. Его можно приобрести в синем Crystal Blue или черном Midnight Black по цене 1699 юаней ($246) за вариант 8 ГБ / 128 ГБ или 1899 юаней ($275) за вариант 8 ГБ / 256 ГБ.
© Антон Печеровый,
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