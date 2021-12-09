Анонсы: Тонкий и легкий смартфон Xiaomi 11 Youth представлен официально

09.12.2021, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала Xiaomi 11 Youth. Новинка получила 6,55-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц (800 нит, Dolby Vision, HDR10+) и стала самыми тонким и легким смартфоном в актуальном модельном ряду производителя (с поддержкой 5G).

Размеры Xiaomi 11 Youth составляют 160,53 x 75,2 x 6,81 мм, вес 157 г. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass 5. Дактилоскопический сенсор размещен на торце устройства. Внутри Xiaomi 11 Youth можно найти Snapdragon 778G, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 20 Мп фронтальную камеру, строенную тыловую камеру с 64 Мп основным сенсором, 8 Мп широкоугольным 5 Мп макро, а также АКБ емкостью 4250 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Новинка оснащена ИК-портом для управления бытовой техникой и поддерживает NFC. Цена Xiaomi 11 Youth составит 1999 юаней за версию 8+128 Гб, начало продаж 10 декабря.