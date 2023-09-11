Анонсы: Представлены TWS-наушники Buds T300

MForum.ru
11.09.2023,
Помимо Narzo 60x, Realme представила наушники Buds T300 TWS. Каждый наушник весит 4,1 г, оснащен динамиками диаметром 12,4 мм, предлагает активное шумоподавление (ANC) 30 дБ, а также поддерживает сенсорное управление.
Realme Buds T300 рекламируются с пространственным аудиоэффектом на 360°, задержкой 50 мс и возможностью подключения Bluetooth 5.3. Наушники также поддерживают Dolby Atmos и сертифицированы в части защиты от влаги и пыли по стандарту IP55.
Каждый наушник Buds T300 оснащен аккумулятором емкостью 43 мАч, а в чехле для зарядки — аккумулятор емкостью 460 мАч. Realme заявляет, что Buds T300 обеспечит до 8 часов воспроизведения музыки на громкости 50% без ANC и 6 часов с ANC. В сочетании с чехлом получается до 40 часов общего воспроизведения при громкости 50% без ANC и 30 часов с ANC. Кроме того, как только аккумулятор полностью разряжен, быстрая 10-минутная подзарядка через порт USB-C на чехле для зарядки обеспечит до 7 часов воспроизведения музыки на 50% громкости с отключенным ANC.
Наушники Realme Buds T300 TWS предлагаются по цене 2299 индийских рупий ($28) и доступны в двух цветовых вариантах — черном Stylish Black и белом Youth White. Продажи начнутся в Индии с 12 сентября.
© Антон Печеровый,
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